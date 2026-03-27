Nevrijeme zatvorilo škole, roditelji u problemu, Ella postavila ključno pitanje: 'I što sad?'

Zbog lošeg vremena u petak je otkazana nastava u svim školama u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a službena obavijest stigla je na mobitele brojnih roditelja.

"Zbog opasnih vremenskih uvjeta i otklanjanja posljedica nevremena na području Grada Zagreba, danas se neće održati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama", stoji u obavijesti koju je na svoj mobitel primila i jedna od naših najpoznatijih influencerica, Ella Dvornik (35), a koja se o istoj oglasila i putem svog Instagram profila.

"I što sad s vama koji morate na posao, a dijete nema školu i nemate ih gdje ostaviti? I pitam za one kojima su djeca mala, znači prvi, drugi razred? Ne idete na posao ili vodite dijete na posao sa sobom?", upitala je Ella pratitelje putem Instagram storyja, vidno zabrinuta oko navedene teme.

Otkazana nastava i u Zagrebačkoj županiji

Inače, zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u petak se neće održavati nastava ni u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija.

Izvijestila je to Županija na svojim mrežnim stranicama dodajući da će za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak. Odluka je donesena u suradnji Zagrebačke županije i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, stoji u objavi.

Podsjetimo, veliko nevrijeme pogodilo je Zagreb, ali i ostatak Hrvatske. U metropoli su snažni udari vjetrova rušili stabla, oštetili tramvajske vodove, nosili crjepove te prouzrokovali veliku materijalnu štetu na imovini brojnih građana.

