FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NAPETOST RASTE /

Buran cocktail party: 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'

Buran cocktail party: 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'
×
Foto: Rtl

Nova epizoda već je dostupna na platformi Voyo, a od 2. veljače u 21.15 na RTL-u

27.1.2026.
6:02
Matea Bahovec
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Prvi cocktail party donio je pravu eksploziju emocija, nesigurnosti i rivalstva, a kandidatkinje su već na samom početku shvatile da ih čeka sve samo ne mirna sezona.

Dolaskom u vilu postalo je jasno da se situacija zakomplicirala - umjesto jednog, u igri su dva Savršena, što je izazvalo lavinu komentara i zbunjenosti. „Bit će kaos“, zaključila je jedna kandidatkinja dok je druga priznala: „Jedva čekam da vidim kakav je drugi Gospodin Savršeni.“

Kako su se nove stanovnice vile okupljale, počelo je odmjeravanje snaga. Komentari su frcali na sve strane, a neke su već procjenjivale tko im je konkurencija. „Oni koji su glasni nemaju baš puno samopouzdanja“, rekla je jedna od njih dok je druga zaključila: „Bit će kaos definitivno.“

Buran cocktail party: 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'
Foto: Rtl

Prava pomutnja nastala je kad su shvatile da su bile na spojevima s različitim muškarcima. Pitanja su se nizala, sumnje rasle, a iznenađenje se pretvorilo u ozbiljnu strategiju. „Sviđa mi se što su dvojica jer onda i mi cure isto imamo pravo na izbor“, komentirala je jedna kandidatkinja.

Napeta atmosfera

Tijekom večeri razgovori su postajali sve napetiji, a podjele sve vidljivije. Kako je večer završila, bilo je jasno jedno - igra je tek počela, a odnosi su već ozbiljno uzdrmani. „Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi“, zaključila je jedna kandidatkinja, najavljujući burne nastavke koji tek slijede.

Buran cocktail party: 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'
Foto: Rtl

Hoće li se odnosi smiriti ili dodatno zakomplicirati kako budu odlazile na spojeve, doznajte u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' već dostupnoj na platformi Voyo, a od 2. veljače u 21.15 na RTL-u.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Marku Primorcu pristižu čestitke: 'On je odradio svoju dionicu, dobro smo se slagali'

Gospodin Savršeni 2026VoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NAPETOST RASTE /
Buran cocktail party: 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'