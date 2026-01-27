Buran cocktail party: 'Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi'

Prvi cocktail party donio je pravu eksploziju emocija, nesigurnosti i rivalstva, a kandidatkinje su već na samom početku shvatile da ih čeka sve samo ne mirna sezona.

Dolaskom u vilu postalo je jasno da se situacija zakomplicirala - umjesto jednog, u igri su dva Savršena, što je izazvalo lavinu komentara i zbunjenosti. „Bit će kaos“, zaključila je jedna kandidatkinja dok je druga priznala: „Jedva čekam da vidim kakav je drugi Gospodin Savršeni.“

Kako su se nove stanovnice vile okupljale, počelo je odmjeravanje snaga. Komentari su frcali na sve strane, a neke su već procjenjivale tko im je konkurencija. „Oni koji su glasni nemaju baš puno samopouzdanja“, rekla je jedna od njih dok je druga zaključila: „Bit će kaos definitivno.“

Foto: Rtl

Prava pomutnja nastala je kad su shvatile da su bile na spojevima s različitim muškarcima. Pitanja su se nizala, sumnje rasle, a iznenađenje se pretvorilo u ozbiljnu strategiju. „Sviđa mi se što su dvojica jer onda i mi cure isto imamo pravo na izbor“, komentirala je jedna kandidatkinja.

Napeta atmosfera

Tijekom večeri razgovori su postajali sve napetiji, a podjele sve vidljivije. Kako je večer završila, bilo je jasno jedno - igra je tek počela, a odnosi su već ozbiljno uzdrmani. „Vidim da su djevojke spremne na sve i idu do zadnje kapi krvi“, zaključila je jedna kandidatkinja, najavljujući burne nastavke koji tek slijede.

Foto: Rtl

Hoće li se odnosi smiriti ili dodatno zakomplicirati kako budu odlazile na spojeve, doznajte u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' već dostupnoj na platformi Voyo, a od 2. veljače u 21.15 na RTL-u.