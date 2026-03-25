Soraya pod pritiskom /

Borba za Karla zakuhava vilu: 'Oko dobrog konja se prašina diže!'

Borba za Karla zakuhava vilu: 'Oko dobrog konja se prašina diže!'
Foto: RTL

25.3.2026.
22:19
Napetosti u vili u RTL-ovom showu 'Gospodin Savršeni' dosežu novu razinu kako se utrka za naklonost Karla i Petra sve više zaoštrava. Iako se na površini sve vrti oko romantike, među djevojkama se sve jasnije osjećaju ljubomora, nesigurnost i taktičko nadmudrivanje.

Soraya, koja se posljednjih dana posebno zbližila s Karlom, uvjerena je da ju je to stavilo na metu ostalih kandidatkinja. Priznaje da osjeća kako je mnoge doživljavaju kao ozbiljnu konkurenciju, što se, kaže, itekako osjeti u atmosferi. „Nažalost, mislim da me većina cura vidi kao prijetnju“, iskreno je rekla, a zatim dodala i znakovitu poslovicu: „Oko dobrog konja se prašina diže.“

S druge strane, dio djevojaka ne skriva kritike. Smatraju da pojedine kandidatkinje igraju dvostruku igru i da im nije presudno za koga se bore – Karla ili Petra – dokle god su u centru pažnje. „Ako se tako ponašaš, teško možeš biti iskrena“, komentirale su, aludirajući na stalne promjene simpatija.

Kako tenzije rastu, jasno je da će odnosi u vili biti sve nestabilniji, a borba za ljubav sve neizvjesnija.

'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana unaprijed na platformi Voyo.

 

