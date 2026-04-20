TAKO ROMANTIČNO /

Anastasia Kaleb i Petar Rašić novim videom oduševili obožavatelje: Svi hvale njihovu kemiju

Anastasia Kaleb i Petar Rašić novim videom oduševili obožavatelje: Svi hvale njihovu kemiju
Foto: RTL Promo

Tek je nekoliko tjedana prošlo otkako je u finalu pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni' Petar Rašić odabrao Zadranku Anastasiju Kaleb, a par je sada novom objavom na TikTok-u potvrdio da njihova romansa cvjeta i nakon što su se kamere ugasile

20.4.2026.
15:48
Hot.hr
Kratki, ali emotivni video koji je Anastasia Kaleb podijelila sa svojim pratiteljima brzo je prikupio stotine tisuća pregleda i izazvao lavinu pozitivnih reakcija zbog romantične scene s Petrom Rašićem.

Foto: RTL.hr

Video prikazuje idiličnu scenu u prirodi, na sunčan dan.

Lijepa Zadranka Anastasia, odjevena u dugu krem haljinu, i Petar, u ležernoj bijeloj košulji i trapericama, stoje zagrljeni pokraj automobila.

@anastasiakaleb Everything hallelujah #fyp ♬ оригинальный звук - Молдир 🧿

Posebno romantična scena je nakon nježnog poljupca kada Anastasia naslanja glavu na njegova prsa, dok zajedno gledaju u daljinu. 

Nakon dramatičnih trenutaka i emocionalnih preokreta u showu, Petar i Anastasia u "Savršeni Podcastu" otkrili su da zajedno žive te da zajedno rade i planove za budućnost, čime su potvrdili da njihova ljubavna priča rođena u showu "Gospodin Savršeni" cvjeta i nakon završetka showa. 

Da je publika i dalje snažno investirana u njihovu ljubavnu priču, pokazuju i brojke.

Video je u kratkom roku pogledalo više od 284 tisuće ljudi, a prikupio je gotovo 31 tisuću lajkova. Komentari su gotovo jednoglasno pozitivni, a obožavatelji ne štede riječi hvale. "Kemija koja se osjeti i preko ekrana", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Predivan par, dugo ovako lijep par nisam vidjela".

POGLEDAJTE VIDEO: Nema više 'gospodina ljubaznog'! Trump zaprijetio totalno odmazdom: 'Sve će brzo pasti'

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
