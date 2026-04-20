Anastasia Kaleb i Petar Rašić novim videom oduševili obožavatelje: Svi hvale njihovu kemiju

Kratki, ali emotivni video koji je Anastasia Kaleb podijelila sa svojim pratiteljima brzo je prikupio stotine tisuća pregleda i izazvao lavinu pozitivnih reakcija zbog romantične scene s Petrom Rašićem.

Video prikazuje idiličnu scenu u prirodi, na sunčan dan.

Lijepa Zadranka Anastasia, odjevena u dugu krem haljinu, i Petar, u ležernoj bijeloj košulji i trapericama, stoje zagrljeni pokraj automobila.

Posebno romantična scena je nakon nježnog poljupca kada Anastasia naslanja glavu na njegova prsa, dok zajedno gledaju u daljinu.

Nakon dramatičnih trenutaka i emocionalnih preokreta u showu, Petar i Anastasia u "Savršeni Podcastu" otkrili su da zajedno žive te da zajedno rade i planove za budućnost, čime su potvrdili da njihova ljubavna priča rođena u showu "Gospodin Savršeni" cvjeta i nakon završetka showa.

Da je publika i dalje snažno investirana u njihovu ljubavnu priču, pokazuju i brojke.

Video je u kratkom roku pogledalo više od 284 tisuće ljudi, a prikupio je gotovo 31 tisuću lajkova. Komentari su gotovo jednoglasno pozitivni, a obožavatelji ne štede riječi hvale. "Kemija koja se osjeti i preko ekrana", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Predivan par, dugo ovako lijep par nisam vidjela".

