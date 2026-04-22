Anastasia i Petar iz 'Gospodina Savršenog' zaljubljeniji nego ikad: Podijelili preslatku snimku

Zadarska influencerica i pobjednica pete sezone RTL-ova showa "Gospodin Savršeni", Anastasia Kaleb, ponovno je oduševila svoje pratitelje. Na svom Instagram profilu upravo je podijelila profesionalno i umjetnički snimljen videozapis koji slavi njezinu ljubav s Petrom Rašićem, s kojim je i započela vezu upravo u popularnom reality showu. Kratki filmski uradak prikazuje par u najnježnijim trenucima, a romantična poruka u opisu dirnula je mnoge.

Ljubavna priča kao s filmskog platna

Video, koji je snimio i montirao profesionalni videograf, odiše sanjivom energijom. Kroz seriju predivno uhvaćenih kadrova, Anastasia i Petar prikazani su u idiličnom prirodnom okruženju, okruženi poljima cvijeća i zelenilom. Scene se izmjenjuju dinamično, od zagrljaja s leđa dok sunce zalazi, preko trčanja kroz livadu držeći se za ruke, do nježnih poljubaca i plesa.

Anastasia nosi dugu, lepršavu bež haljinu, dok je Petar u ležernoj svijetloplavoj košulji i bijelim hlačama. Krupni planovi, poput onog na njihove isprepletene ruke, naglašavaju intimnost trenutka. "Sve bih ponovila da te upoznam", napisala je Anastasia na engleskom jeziku u opisu objave, potvrđujući dubinu svojih osjećaja.

Veza koja cvjeta i nakon gašenja kamera

Ova objava ima posebno značenje za pratitelje koji su njihovu priču pratili od samih početaka u "Gospodinu Savršenom". Dok mnoge reality veze ne prežive povratak u stvarni svijet, Anastasia i Petar dokazali su da je njihova ljubav stvarna. Njihova veza nastavila je cvjetati daleko od televizijskih kamera, a par često dijeli zajedničke trenutke na društvenim mrežama. U jednom su nedavnom podcastu otkrili da žive zajedno i kuju planove za budućnost, što je dodatno razveselilo njihove obožavatelje.

Reakcije na video bile su iznimno pozitivne. Komentari su se nizali jedan za drugim, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. "Koliko ste savršeni, uživamo svi gledajući vas... uživajte i čuvajte ljubav", napisala je jedna pratiteljica. Drugi su komentirali: "Jednostavno predivni" i "Uživajte u svojoj priči... Sretno". Mnogi su pohvalili i sam video te odabir glazbe, ističući kako je par "nestvarno predivan".

Ovaj kratki film tako nije samo objava na Instagramu, već i javna proslava ljubavi koja je započela pod svjetlima reflektora i pretvorila se u stabilnu i sretnu vezu.