SVI SU UGLAS PJEVALI / Željko Samardžić pred prepunom Arenom napravio pravi spektakl: 'Jedini način da opstane čovječanstvo je ljubav'

Pjevač Željko Samardžić (66) u subotu je održao veliki koncert u Zagrebu. On se nakon 12 godina vratio u zagrebačku Arenu. Željko je pred prepunom dvoranom izašao odlično raspoložen te je svojoj vjernoj publici izveo bezvremenske hitove. Samardžić je u Zagrebu upriličio pravi koncertni spektakl, a publika je cijelo vrijeme pjevala uglas s njime. "Ovo je divan početak turneje. Arena odlično izgleda i divan je to prostor za nas izvođače... Jedini način da opstane čovječanstvo je ljubav, pošto imam tu pjesmu koja se zove 'U ime ljubavi' zaista mi je stalo da to podijelim večeras s ljudima", kazao je.