Zaručnica Micka Jaggera tvrdi da je bila napadnuta u klubu: 'Potresena sam, tužna i slomljena'

Zaručnica rock ikone Micka Jaggera (82) tvrdi da je bila fizički napadnuta u klubu Annabel’s u londonskom Mayfairu. Melanie Hamrick (38), koja je već tri godine zaručena za frontmena Rolling Stonesa, izjavila je da je ostala slomljena i potresena nakon incidenta koji se dogodio tijekom izlaska u utorak navečer, prenosi Daily Mail.

Hamrick (38), koja je majka najmlađeg Jaggerova djeteta Devereauxa, napisala je na Instagramu: „Ovo mi je jako teško podijeliti, ali večeras sam fizički napadnuta u Annabel’su u Mayfairu. Neizmjerno sam zahvalna prijateljima koji su me zaštitili. Dvoje ljudi me zgrabilo s leđa i hvala Bogu na dobrim ljudima koji su uskočili pomoći.” Dodala je kako je „potresena, tužna i slomljena” zbog činjenice da se ljudi mogu tako odnositi jedni prema drugima. Objavu je nekoliko sati kasnije obrisala.

Bivša balerina večer je započela večerom s prijateljicom, društvenjakinjom Emmom Thynn, u restoranu Nobu, prije nego što su otišle u klub. Vjeruje se da se napad dogodio ispred privatnog kluba na Berkeley Squareu. Iz kluba Annabel’s poručili su da nisu zaprimili nikakve pritužbe vezane uz navodni incident, dok je londonska policija izjavila da nije zaprimila službenu prijavu o tom događaju, piše Daily Mail.

Neobična slučajnost?

Sve se dogodilo baš u razdoblju odvijanja teških pljački na neke od najluksuznijih londonskih trgovina, u kojima lopovi odnose satove, torbe i nakit vrijedne tisuće funti. Područje oko prestižnog Berkeley Squarea u Mayfairu, kako je otkrio Daily Mail, postalo je jedno od najproblematičnijih mjesta u britanskoj prijestolnici i šire kada je riječ o pljačkama i uličnoj kriminalu.

Službeni podaci pokazuju da je ondje čak 30 puta veća vjerojatnost da osoba postane žrtva kaznenog djela nego u ostatku Londona. Policijska statistika bilježi 115 pljački na 1.000 stanovnika u tom području, dok je prosjek za cijeli London oko 3,7 na 1.000 ljudi u razdoblju od prosinca 2024. do studenoga 2025.

Krađe i pljačke, osobito one usmjerene na mobilne telefone, utrostručile su se u posljednje četiri godine diljem londonskog West Enda, s desecima tisuća prijavljenih slučajeva, pri čemu su zone oko Mayfaira i St James’sa posebno pogođene. Neki oprezniji posjetitelji čak unajmljuju privatno osiguranje kada se kreću tim dijelom grada.

Mjere sigurnosti rigorozne

Prošlog svibnja napadači su automobilom zabili u izlog aukcijske kuće Phillips u pokušaju krađe umjetničkog djela Damiena Hirsta. Vozilo je potom napušteno, a staklo je ostalo razasuto po pločniku ispred zgrade koja ima cjelodnevno osiguranje. Obližnje zlatarnice noću uklanjaju Rolex i Cartier satove iz izloga, a jedan zaposlenik izjavio je: „Ovdje ni na trenutak ne smijemo spustiti gard.”

Organizirane skupine ciljaju luksuzne brendove poput Rolexa, Yves Saint Laurenta i brojnih vrhunskih zlatarnica, a kritičari takvu situaciju opisuju kao „bezvlašće”. Bande razbijaju izloge maljevima, ulijeću motorima u trgovine ili SUV-ovima probijaju zaštitna vrata kako bi se domogle plijena.

Prošlog mjeseca otkriveno je i da je Tom Cruise naglo napustio svoj luksuzni stan u zapadnom Londonu vrijedan 35 milijuna funti jer je smatrao da je područje postalo nesigurno. Izvor blizak 63-godišnjoj zvijezdi rekao je da je napustio stan u zgradi One Hyde Park jer smatra da se nekad prestižna lokacija posljednjih godina „pogoršala”.