Za pobjedničku pjesmu zaslužna je Srpkinja: Nekad nastupala, a sada trijumfirala iz sjene

Pobjednik ovogodišnjeg Eurosonga jest austrijski pjevač JJ (24) koji se predstavio s pjesmom "Wasted Love". Riječ je o dramatičnoj baladi elektroničkog prizvuka, a ističe se raskošnom vokalnom interpretacijom i bogatom glazbenom produkcijom.

Zanimljiva je činjenica da je jedna od autorica pobjedničke pjesme Teodora Špirić (25), pjevačica i kantautorica dvojnog državljanstva.

Teodora, poznata pod umjetničkim imenom Teya, rođena je u Austriji, no njeni roditelji dolaze iz Srbije te je dio djetinjstva provela u Kladovu. Glazbom se bavi od malih nogu, a mnogi je znaju kao austrijsku predstavnicu na Eurosongu 2023. godine kad je nastupala s izvođačicom Salenom te izvela pjesmu "Who the Hell Is Edgar". Naposljetku je završila na 15. mjestu u finalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Pokušavala više puta

Teodora je više puta pokušavala dospjeti do eurovizijske pozornice, ali na početku je nailazila na prepreke. Prvo se 2019. godine prijavila s pjesmom "Judgement Day" s ciljem da predstavlja Austriju, a završila je među tri finalista. Ipak, nije bila izabrana kao predstavnica, pa je sljedeće godine odlučila predstavljati Srbiju. Prijavila se na Beoviziju, srpski nacionalni izbor za Eurosong, sa singlom "Sudnji dan" te je završila u finalu na desetom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Uspješne suradnje

Može se pohvaliti i dobrim plasmanom u austrijskom talent showu "Starmania". Tada je došla do osam najboljih natjecatelja, no ispala je prije finala. Ubrzo nakon natjecanja objavila je pjesmu "Runaway (Stay)" koja je nastala u suradnji s hrvatskom pjevačicom Ninski, poznatom pod umjetničkim imenom T.

Zajedno s pobjednikom Eurosonga, JJ-em, napisala je baladu "Wasted Love" koja je karakteristična po pop-opernom zvuku. Uz to, sudjelovala je u stvaranju pjesme za Maltu, koja je zamalo pobijedila na njihovom izboru za pjesmu Eurovizije.

Podsjetimo, Austrija je ranije slavila na Eurosongu 1966. s Udom Jürgensom te 2014. s Conchitom Wurst. Ove godine predstavnik je ponovno odabran internim putem, kao što je praksa u Austriji od 2017. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Cijeli Malmö pjeva s Baby Lasagnom na Eurosongu 2024.!

Tekst se nastavlja ispod oglasa