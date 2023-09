Samo do prije dva desetljeća, objaviti svoju glazbu ili izdati prvi album bila je 'misaona imenica' za većinu mladih i novih glazbenika, pjevača i bendova. A onda se pojavio mp3 format audiofileova, koji je omogućio dijeljenje glazbe velikom brzinom putem interneta.

Sve veća dostupnost brzih internetskih veza poput ADSL-a te mobilnih 3G i 4G mreža stvorilo je pravu revoluciju u glazbenoj i filmskoj industriji. Aplikacije i servisi kao što su YouTube i Vimeo omogućile su da gotovo svtako može snimiti pjesmu i za kratko vrijeme učiniti je dostupnom globalnoj publici.

Nije samo YouTube, tu su i streaming aplikacije

Dvadest godina kasnije, svaki laptop može postati studio - dovoljno je nekoliko softverskih paketa, a postoji i čitav niz besplatnih softverskih studija (DAW, Digital Audio Workstation) koji omogućavaju da se u jednom programu glazba snimi, miksa i završno obradi različitim VST efektima. Oko ovoga se stvorila i velika industrija - kompanije za profesionalnu audioopremu poput Pre Sonus, Focusrite, M-Audio i Mackie već godinama nude 'studio in a box' komplete koji sadrže zvučnike (studijske monitore), mikrofon, slušalice te audio interface koji je zapravo i 'centar' cijelog kućnog studija. Vaše je samo - da donesete kompjutor. Sve je više i profesionalnih audiouređaja koji se mogu spojiti na iPhone ili iPad, što omogućava da se napravi i 'mobilni' glazbeni studio.

Milan Stojković iz rock benda Cardinal Point kaže da internet puno znači mladim glazbenicima.

"Velika je prednost streaming servisa to što te publika može čuti bilo gdje u svijetu putem interneta. I još ako pukim slučajem imaš sreću - kažem sreću, jer kvaliteta ne igra toliku ulogu kao ranije - da te primijete određeni ljudi i tvoja se karijera usmjeri k profesionalnijem putu. Velika je mana što može doći do toga da se publika, na neki način, ulijeni. Nekad, ako te zanima čuti neki bend koji do sada nisi ili te zanima što imaju novo za ponuditi, pokreneš se i psihički i fizički i jednostavno odeš na njihov nastup pa na taj način korist imaju i publika i bend. Ovako, s dva klika ocijeniš bi i eventualno otišao na koncert ili ostavio prazno mjesto u klubu, a sebe uskratio za iskustvo više, bilo ono dobro ili loše. A velika je razlika ako samo preslušaš pjesme kod kuće i ne doživiš kompletnu energiju nekog benda pa tako i ne stekneš pravi dojam njih kao umjetnika i izvođača. Kako god, novo vrijeme - nova pravila, pa se ovo svodi na dobru reklamu", kaže Stojković iz benda Cardinal Point.

Fantastične mogućnosti slušanja glazbe

Mlada i talentirana pjevačica Aleksandra Arsić kaže da online platforme danas imaju veliki utjecaj.

"Online platforme i društvene mreže nude širok opseg različitih informacija. Naravno da postoji njihov veliki utjecaj, ne samo na širenje informacija, već i na oblikovanje kulturnih načela i provođenje kulturnih promjena. Jedan od značajnih utjecaja društvenih mreža i platformi jest njihova mogućnost da osnaže promoviranje ljudi, omogućujući im da pokažu svoje talente, radove i stavove. Jako je značajno da se, s obzirom na masovnost informacija, prepoznaju pozitivni i negativni utjecaji društvenih medija. Zato je važno da kritički primаmо različite mеdiјskе poruke. Digitalne platforme za promociju glazbe posljednjih godina nude fantastične mogućnosti slušanja glazbe i žanrova prema osobnim preferencijama", kaže ova pjevačica.

Posljednjih godina su, pored YouTubea te aplikacija poput Spotifyja i drugih glazbenih streaming servisa, postale vrlo popularne i 'publishing' online platforme. Servisi kao što su SoundCloud, Band Lab i Bandcamp neka su vrsta 'online izdavačkih kuća' na kojima je moguće postaviti i promovirati singlove, kao i čitave albume. Oko ovih servisa vremenom se stvorila globalna 'fan base', grupa ljubitelja glazbe, koji nove albume za slušanje pronalaze upravo na tim aplikacijama. Čak su i svjetski poznati bendovi, glazbenici i DJ-evi vremenom počeli objavljivati svoje albume na ovim servisima - i to besplatno! SoundCloud ima oko 150 milijuna korisnika diljem svijeta, a na njemu su svoje prve pjesme objavile danas globalno popularne zvijezde Billie Eilish, Lil Nas X, Kehlani, Lizzo i Post Malone.

