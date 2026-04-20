Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić u lipnju nastupaju u Puli

Gitaristički duo Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić stiže 16. lipnja u Malo rimsko kazalište, gdje će u intimnom ambijentu jednog od najljepših povijesnih prostora u Hrvatskoj prirediti večer vrhunske glazbe, improvizacije i spoja balkanskog etna, jazza i klasične gitarske virtuoznosti.

Riječ je o koncertu koji donosi dugogodišnju glazbenu suradnju dvojice gitarista prepoznatljivih na međunarodnoj sceni. Njihov zajednički rad temelji se na spoju različitih glazbenih tradicija, improvizacije i akustičnog dijaloga dviju gitara. Ovaj koncert predstavlja susret dvojice međunarodno priznatih virtuoza koji će kroz akustični izričaj spojiti različite glazbene tradicije – od balkanskog etna i jazza do klasične i suvremene glazbe. Publiku očekuje dinamično i emotivno glazbeno putovanje, obilježeno tehničkom izvrsnošću, improvizacijom i prepoznatljivom kemijom koju ovaj duo godinama gradi na svjetskim pozornicama.

Vlatko Stefanovski jedan je od najznačajnijih gitarista s ovih prostora, poznat po dugogodišnjoj karijeri i radu s legendarnim sastavom Leb i sol, kao i bogatoj solo diskografiji. Njegov stil karakterizira spoj rocka, jazza i tradicionalne makedonske glazbe, uz iznimnu tehničku preciznost i emotivnost.

Miroslav Tadić međunarodno je priznati gitarist i skladatelj, s impresivnom karijerom koja uključuje suradnje s brojnim svjetskim umjetnicima i djelovanje kao profesor na prestižnim glazbenim institucijama u SAD-u. Njegov rad obuhvaća širok raspon stilova, od klasične glazbe do world musica, a poznat je po inovativnom pristupu i virtuoznosti.

Koncert u Puli pružit će rijetku priliku publici da u intimnom i povijesnom prostoru doživi susret dvojice majstora gitare, čija je zajednička izvedba sinonim za vrhunsku glazbenu kvalitetu i autentičan umjetnički doživljaj.