FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAZBENI SPEKTAKL /

Parni Valjak i Prljavo kazalište zajedno će nastupiti u Zagrebu?

Parni Valjak i Prljavo kazalište zajedno će nastupiti u Zagrebu?
×
Foto: Igor Cecelja

Koncert koji se ne propušta

15.7.2026.
13:01
Mia Nikić
Igor Cecelja
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da su se spojila dva velika zagrebačka benda i dogovorili jedan od najvećih koncertnih događaja za sljedeću godinu.

Po prvi put u povijesti, dva hrvatska b(r)enda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. godine veliki zajednički koncert!

Parni Valjak i Prljavo kazalište zajedno će nastupiti u Zagrebu?
Foto: Igor Cecelja
Parni Valjak i Prljavo kazalište zajedno će nastupiti u Zagrebu?
Foto: Igor Cecelja

Parni valjak i Prljavo kazalište unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikada nisu nastupili zajedno.

Bit će to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje.

Parni Valjak i Prljavo kazalište zajedno će nastupiti u Zagrebu?
Foto: Igor Cecelja

O svim informacijama o ovom događaju bit ćete pravovremeno obaviješteni.

 

Prljavo KazališeParni ValjakKoncert
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike