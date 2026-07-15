Parni Valjak i Prljavo kazalište zajedno će nastupiti u Zagrebu?

S velikim zadovoljstvom možemo potvrditi da su se spojila dva velika zagrebačka benda i dogovorili jedan od najvećih koncertnih događaja za sljedeću godinu.

Po prvi put u povijesti, dva hrvatska b(r)enda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. godine veliki zajednički koncert!

Foto: Igor Cecelja

Foto: Igor Cecelja

Parni valjak i Prljavo kazalište unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikada nisu nastupili zajedno.

Bit će to jedinstven glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje.

Foto: Igor Cecelja

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