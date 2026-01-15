Umrla tajna kći Freddieja Mercuryja: O njoj za Net.hr govorila biografkinja Lesley-Ann Jones

Svijet je potresla vijest o tajnovitoj "B", za koju se tvrdi da je bila kći pjevača legende grupe Queen, Freddieja Mercuryja, no danas je osvanula vijest o njezinoj smrti. Preminula je u 48. godini nakon duge i teške borbe s rijetkim oblikom raka. Njezina priča, koja je tek prošle godine izišla u javnost kroz kontroverznu biografiju, baca potpuno novo svjetlo na privatni život jednog od najvećih glazbenika svih vremena, a njezin tragičan odlazak zatvara jedno nevjerojatno životno poglavlje koje se desetljećima odvijalo daleko od očiju javnosti.

Vijest o smrti potvrdio je njezin suprug Thomas za Daily Mail, izjavivši kako je preminula "mirno nakon duge bitke s kordomom, rijetkim rakom kralježnice, ostavivši iza sebe dva sina u dobi od devet i sedam godina". U dirljivoj poruci dodao je: "B je sada sa svojim voljenim i brižnim ocem u svijetu misli. Njezin pepeo rasut je u vjetar iznad Alpa".

Priča skrivana desetljećima

Postojanje Mercuryjeve kćeri otkriveno je u knjizi "Love, Freddie" autorice i biografkinje Lesley-Ann Jones, koja je izazvala pravu buru u javnosti, a za Net.hr je ekskluzivno potvrdila tu informaciju. Prema knjizi, "B", koju je Freddie od milja zvao "Bibi", rođena je 1976. godine iz afere koju je pjevač imao sa suprugom bliskog prijatelja. Iako je njezino postojanje bilo strogo čuvana tajna, poznata samo najužem krugu ljudi, uključujući Freddiejeve roditelje, članove benda i njegovu dugogodišnju partnericu Mary Austin, otac i kći navodno su gajili dubok i prisan odnos sve do njegove smrti 1991. godine.

Temelj knjige čini 17 svezaka osobnih dnevnika koje je Mercury navodno predao svojoj kćeri netom prije smrti. U njima je zabilježio svoje najintimnije misli, sjećanja i osjećaje, od djetinjstva u Zanzibaru do svjetske slave. "B" je te dnevnike čuvala više od 30 godina, a odlučila ih je podijeliti sa svijetom kako bi se, prema njezinim riječima, ispričala prava istina o njezinom ocu, bez uljepšavanja i lažnih interpretacija koje su godinama kružile.

U jednom od rijetkih javnih istupa, putem pisma objavljenog u knjizi, napisala je: "Freddie Mercury bio je i jest moj otac. Imali smo vrlo blizak i pun ljubavi odnos od trenutka kad sam se rodila pa sve do kraja njegovog života. Obožavao me i bio mi je posvećen. Okolnosti mog rođenja možda se čine neuobičajenima, čak i nečuvenima, ali to nikada nije umanjilo njegovu predanost da me voli i brine o meni. Čuvao me kao najvrjednije blago."

Biografkinja Jones za Net.hr

Autorica Lesley Ann Jones u intervjuu za Net.hr u rujnu 2025. kazala je:

"U prosincu 2021. dobila sam e-mail niotkuda. Imao je 26.000 riječi, isprintan na 41 stranicu, i bio je od anonimnog autora za kojeg se kasnije ispostavilo da je Freddiejeva kći. Počele smo se dopisivati. Nije prošlo dugo prije nego što sam znala da jednostavno moram napisati ovu knjigu... "B" se nije odmah predstavila kao Freddiejeva kći, niti je išta tvrdila. Vrlo pametno mi je dopustila da sama dođem do zaključka, nakon što sam joj dala nekoliko "pogrešnih" pretpostavki. 'Pogodila si, nisam ti rekla', priznala mi je. Kao što sam rekla, čim sam shvatila tko je ona zapravo, znala sam da je to showbiz priča stoljeća.", rekla je.

Opisala je "B" privatnu, stidljivu, povučenu, inteligentnu, promišljenu i mudru. Kako je Jones ispričala u ekskluzivnom intervjuu za Net.hr, "B" nije tražila slavu ni novac. Njezin jedini cilj bio je "svijetu prikazati Freddiejevu istinu". "Ovo nije standardna biografija. Jedna žena priča o svom ocu, koristeći njegove osobne, rukom pisane bilježnice da prenese njegovu pravu priču.", zaključila je.

Njezin odlazak ostavlja prazninu, ne samo za njezinu obitelj, već i za povijest rock glazbe. Iako je živjela u sjeni, njezina misija da podijeli očevu ostavštinu na autentičan način uspjela je, dajući obožavateljima priliku da Freddieja Mercuryja upoznaju ne samo kao glazbenu ikonu, već i kao oca.