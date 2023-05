Švedska je odnijela pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, a naš Let 3 zauzeo je 13. mjesto - i to zahvaljujući glasovima publike koja je riječkim dečkima udijelila 112 bodova. No, osim Twitteraša rezultatom nije zadovoljan ni Tomislav Štengl, šef naše eurovizijske delegacije.

'Publika želi jedno, a žiri drugo'

"Po publici smo bili sedmi, no žiri nas nije pomazio. Mislim da je trinaesto mjesto solidan rezultat, pogotovo kada se uzme u obzir situacija u dvorani kada se vrlo jasno i glasno moglo čuti kako publika reagira na ocjene žirija, kao i koga zapravo želi za pobjednika", govori Štengl za Jutarnji, podsjećajući da je publika tijekom čitanja glasova navijala za drugoplasiranog Finca.

"Mislim da bi organizatori Eurosonga trebali razmisliti u čemu je problem; zbog čega publika želi jedno, a žiri drugo", govori HRT-ov urednik koji ističe da se ista stvar dogodila i 2017. godine, kada je Hrvatska zadnji put bila u eurovizijskom finalu.

"Tada nas je predstavljao Jacques, koji je isto poput Leta 3 završio na 13. mjestu. On je po žiriju bio otprilike dvadeset i peti, a onda su ga prema vrhu ljestvice digli glasovi publike. Dakle, opet je to bila slična priča", ističe Štengl.

Štengl se dotaknuo i baltičko-skandinavskog kruga koji je "kumovao" pobjedi Švedske.

"Ne, nisam pobornik zavjera, ali smatram da postoji taj jedan baltičko-skandinavski krug koji je očito utjecajan i jak. Nisam jedini šef neke eurovizijske delegacije koji tako misli", govori Štengl koji je s Letom 3 proveo 2 tjedna u Liverpoolu.

"Ja bih još dva tjedna! Bilo je zabavno. Mnogo smo radili, puno napravili. Neki ljudi Let 3 doživljavaju kao neukrotive zafrkante, međutim, oni su prije svega veliki radnici i veliki glazbenici.

Ja sam s njima prvi puta radio prije 30-tak godina, s Draženom Baljkom sam i u Upravnom odboru Porina. O Letu 3 sve najbolje, doista", naglašava Štengl, koji je u green roomu tijekom eurovizijskog finala sjedio odjeven u kostimu Leta 3.

"Oni koji me znaju privatno, znaju da dolazim iz rockersko-darkerskog miljea s konce osamdesetih i početka devedesetih. To što smo u green roomu bili skupa jednako odjeveni smatram super forom i sjajnom zabavom", kaže Štengl.