NE MOŽEMO REĆI DA SMO ŠOKIRANI... / Pogledajte reakcije Leta 3 u trenucima kada su voditelji otkrivali kako je glasao žiri Eurosonga

Nakon velikog finala Eurosonga održanog u Liverpoolu, Hrvati su ponosni, ali i malo razočarani. Naime, Let 3 je itekako ostavio trag u povijesti Eurosonga, no po bodovima se to baš ne bi moglo reći. Šveđanka Loreen kojoj je žiri gotovo svih zemalja dao 12 bodova, odnijela je pobjedu na ovogodišnjem Eurosongu, iako joj publika u televotingu nijednom nije dodijelila maksimalni broj poena. Loreen je od publike dobila ukupno 243 boda, no nijedna zemlja nije joj dodijelila maksimalan broj bodova tijekom telefonskog glasanja.