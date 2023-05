Opaljeni Riječani doveli su Hrvatsku do 13. mjesta u finalu Eurosonga, Let 3 je videom u svom stilu zahvalio svima koji su glasali za njih, a komentari ispod njihove objave na Instagramu i dalje "gore".

"Na 13. smo mjestu, sedmi po glasovima publike. Hvala vam. Idemo se sada igrati s našim k****", napisali su hrvatski predstavnici s ružama u stražnjicama.

Hrvatska je izvedbom "Mame ŠČ" oduševila publiku u Liverpoolu, ali i u ostatku svijeta pa su za to dobili visokih 112 bodova. Od žirija su dobili samo 11 bodova (3 od Portugala i 8 od Srbije). Naravno, Slovenci nam nisu dali niti jedan bod, a Talijani također. A hrvatski žiri njima je dao 12, pa neka se nađe...

Na kraju smo bili na 13. mjestu s ukupno 123 boda, a kladionice su nam predviđale 12. mjesto. Iako se na samom Eurosongu već u startu znalo tko će zasigurno pobijediti sudeći po kladionicama, Loreenina pobjeda nas nikako ne iznenađuje - ona je očekivana već tjednima.

'Pobjednici na Balkanu'

Naime, ekipa na društvenim mrežama ne krije negodovanje bodovanjem, tvrde da je Let 3 zaslužio više bodova.

"Opljačkali su vas skroz", "Bravo, ujedinili ste narod", "Pokazali ste srce", "Koga briga za ovo namještanje", "Pobjednici na Balkanu", "Zaslužili ste pobjedu", neki su od komentara.

S ovim se složila i partnerica Damira Martinovića Mrle (61), Ivanka Mazurkijević (51) koja je nakon finala za 24sata otkrila što misli o bodovima koje su osvojili Letovci.

"Žiri je mogao dati više, a publika je dala super bodove. No, sve u svemu baš me briga. Sve u svemu ŠČ! To je pokret, nema veze sa Švedskom, Finskom, Abbom… Ovo je bilo fora iskustvo", zaključila je Ivanka Mazurkijević.