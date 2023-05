Američka diva Tina Turner preminula je u srijedu u 84. godini. Kraljica rocka iza sebe je ostavila uspješnu solo karijeru, no među brojnim hitovima nalazi se pjesma koju pjevačica baš i nije voljela.

Pjesma "What’s Love Got to Do With It" nalazi se na solo albumu "Private Dancer" a postala je i Tinin najuspješniji singl devedesetih godina. Ujedno joj je i donijela nagradu Grammy, a 1993. godine naslov pjesme iskorišten je kao naslov za biografski film o njezinu životu.

Također je 2012. dospjela u Grammy Hall of Fame, a zauzela je i 309. mjesto na listi 500 najboljih pjesama svih vremena časopisa Rolling Stone.

Iako joj je ovaj singl donio veliku slavu, Tini se na prvu nije svidjela. Štoviše, u dokumentarcu 'Tina', koji je prošle godine objavljen na HBO, pjevačica je otkrila da ju je mrzila.

"Bila je užasna, grozna. Ja sam bila rock n roll, a ovo je bila pop pjesma", rekla je tada Turner.

Tinin tadašnji menadžer Roger Davies bio je oduševljen melodijom te je smatrao kako bi pjesma mogla postati vrlo slavna. S obzirom da se pjevačici nije svidjela, Britten je pomogao Tini da je prilagodi sebi.

"Rekao sam joj: 'Tina, ovo je kao džoging'. I onda smo oboje ustali i džogirali. Tako je pjevačica uhvatila 'groove' pjesme i prilagodila je sebi", dodao je Davis.

"Nisu bili navikli na to da snažan glas nosi glazbu, ali ja sam promijenila tu pjesmu i učinila je svojom", rekla je pjevačica ranije.