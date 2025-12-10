Tea Tairović o suprugu: 'On je tipičan jarac, a kad ga jednom isprovociraš, nastane pravi kaos'

Nakon što joj je prvi dio albuma "Aska" prikupio skoro 100 milijuna pregleda na YouTubeu, regionalna zvijezda Tea Tairović nedavno je predstavila i nastavak - "Aska II", s 10 novih pjesama. Tim povodom družila se s voditeljicom Dorinom Duplančić u showu Extra večer na Extra FM-u i otkrila pozadinu nastajanja hit albuma.

"Drugi dio je znatno mračniji, to je moj dojam kao autora, kao izvođača, kao producenta. Tako i treba biti jer svaka priča ima dva kraja", rekla je Tea pa otkrila detalje oko imena albuma.

Foto: Promo

"Bilo je komentara zašto se drugi dio ne zove 'Vuk', po pripovijetci 'Aska i vuk', ali taj naziv je jednostavno nemoguć u mom slučaju, zato što sam ja Aska. Ja se borim protiv vukova i znam da to nikada ne mogu postati. Štoviše, ponekad bih možda i voljela biti na toj drugoj strani, mislim da je takvim ljudima mnogo lakše.

Neke pjesme, poput "Oprostite sudija", nose posebne priče, ali i novi zvuk kada je u pitanju Tea.

"Melodija za tu pjesmu mi je jednostavno došla i čim sam došla u studio odmah smo znali da je aranžman u rock stilu onaj pravi. Zvučalo je moćno, stvarno, iskreno... Iako sam ju u jednom trenutku htjela dati nekom drugome, jer je bio potpuni izlazak iz moje komfor zone, ali me aranžer Marko Gluhaković odgovorio i na tome sam mu zahvalna", ispričala je glazbenica koja je u svibnju održala veliki koncert u Areni Zagreb.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Za Extra FM je otkrila i da je odbila prijaviti svoju hit pjesmu za Eurosong: "Ponudili su mi da pjesma 'Ker finansijer' bude za Eurosong, ali nisam htjela. Zato što mislim da bih morala prilagoditi tekst, a nisam bila spremna na to, jer mislim da je tekst jedna vrlo važna karika u toj pjesmi i nisam bila spremna žrtvovati ga. A mislim da bi od mojih pjesama dobro prošle 'Çok Güzel' i 'Opa'."

Osim što joj karijera neprestano ide uzlaznom putanjom, Tea je ispunjena i na ljubavnom planu. Početkom godine udala se za dugogodišnjeg partnera Ivana Vardaja.

"Snažne su emocije. Ja sam vatrena osoba i, iskreno, sa mnom je teško imati mira. Moj je muž tipičan jarac, čvrsto stoji na zemlji, a kad ga jednom isprovociraš, nastane pravi kaos. Mislim da je to možda i recept za lijepu vezu koja dugo traje. Da je mirna voda, bilo bi dosadno", zaključila je.

Pogledajte video: Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka idućih dana