Stefany odjenula vjenčanicu i snimila novu pjesmu: 'Za sve koji su zaljubljeni preko ušiju'

Kako bolje izjaviti ljubav nego pjesmom? Ljudi to rade otkad postoje ljubavne priče. Mijenjali su se jezici, vremena i glazbeni stilovi, ali jedno je ostalo isto, kada riječi nisu dovoljne, nastaju pjesme.

A koliko ljubavi stane u jednu pjesmu? Ako pitate Stefany, dovoljno da zbog nje poželite rušiti svjetove i graditi nove.

Upravo takvu priču donosi njezin novi singl „U tvojim rukama“, romantična pop balada koja govori o vrsti ljubavi uz koju pronalazimo sigurnost, pripadanje i osjećaj da smo točno tamo gdje trebamo biti. Nakon EP-a „Eden“, kojim je krajem prošle godine publici predstavila svoju najosobniju i najemotivniju glazbenu priču dosad, Stefany se vraća novim singlom „U tvojim rukama“, pjesmom koja bi mnogima mogla postati soundtrack ovog ljeta, ali i svih onih velikih životnih trenutaka koje pamtimo zauvijek.

Foto: Ana Svrznjak

Riječ je o intimnoj, romantičnoj pop baladi koja govori o onoj posebnoj vrsti ljubavi koju je teško opisati riječima. „Ovo je ona pjesma kad toliko voliš da nijedna riječ i nijedna gesta nisu dovoljno snažne da objasne tu količinu ljubavi. Kada bi za tu ljubav rušio svjetove i gradio nove, pomicao sve granice ovoga svijeta i prkosio sudbini. Ovo nije samo nastavak moje glazbene priče – ovo je THE pjesma koja nosi romantičnu, zaraznu energiju. Pjesma za sve koji su zaljubljeni preko ušiju i traže način da barem pokušaju izraziti koliko vole. Vjerujem da se mnogima jednom dogodila takva vrsta ljubavi, ona posebnija od svih drugih. A ako nije, znat ćete o čemu pričam onoga trenutka kada vam se dogodi.“, poručuje Stefany.

Foto: Ana Svrznjak

Autorstvo pjesme potpisuje njezin provjereni kreativni duo Jan Jakovljev i Anja Grabovac, dok je produkcijsko osvježenje donijela suradnja s renomiranim producentom Hrvojem Domazetom.

Pjesmu prati i videospot koji je zamišljen kao crtica iz nečijeg najdražeg sjećanja, filmska rekonstrukcija malog, spontanog vjenčanja u prirodi. Lokacija Ranča Kurilovec pokazala se idealnom kulisom za intimnu, prirodnu i životnu priču pod redateljskom palicom Tine Kadoić. Kako bi svaki detalj vjerno prenio atmosferu vjenčanja, na projektu je sudjelovao cijeli kreativni tim. Styling potpisuje Bernard Lelak, make-up Dora Marošević, scenografiju i dekoraciju Numen Atelier, vjenčano prstenje osigurala je Zlatarna Koci, dok je za tortu bila zadužena Caked by Nika, a atmosferu sa snimanja iza objektiva je zabilježila Ana Svržnjak iz Senca Weddingsa.

„U tvojim rukama“ dolazi nakon vrlo aktivnog razdoblja za Stefany. Osim što je krajem prošle godine predstavila EP „Eden“, posljednjih mjeseci pokrenula je i vlastiti digitalni projekt „Slušaj ovo by Stefany Žužić“, kroz koji publici preporučuje glazbu koja ju inspirira te daje prostor izvođačima i pjesmama za koje smatra da zaslužuju biti otkrivene. Paralelno s glazbenim aktivnostima završila je i edukaciju za sommeliera prvog stupnja, još jednom potvrđujući svoju znatiželju i želju za stalnim učenjem i istraživanjem novih svjetova.