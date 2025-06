Spektakl u Zagrebu: Sean Paul dolazi na Jarun

Cijela regija s nestrpljenjem očekuje subotu i koncert jedne od najvećih glazbenih zvijezda današnjice - Seana Paula. Zagreb odbrojava posljednje sate do glazbenog spektakla ljeta. Od 17 sati 28. lipnja na Jarunu nas očekuje eksplozivni spektakl u režiji najbrže rastućeg hrvatskog glazbenog brenda Lollipop.

Foto: Promo

Najveća ljetna pozornica ovog vikenda te open air arena, koja se prostire na više od 16 tisuća kvadrata, pretvorit će Jarun u pravi urbani raj za partijanere s glazbom, svjetlima, energijom i vibrom koja se ne zaboravlja. Uz izvrsno vrijeme, koje je prognozirano za vikend u Zagrebu, gotovo 15 tisuća rasplesanih posjetitelja konačno će uživati u urbanoj glazbi koja nam u Zagrebu toliko treba.

Foto: Promo

„Jedva čekam posjetiti Zagreb. Budite spremni, bit će vatreno ove subote!” – izjavio je netom prije dolaska u Zagreb Sean Paul. S više od 26 milijuna prodanih ploča na osam objavljenih studijskih albuma, on je globalno podigao dancehall žanr, koji je od njegovog samog nastanka u klubovima na Jamajci postao svjetski hit. Tijekom karijere surađivao je s glazbenim velikanima poput Beyoncé na hitu Baby Boy, Sije na Cheap Thrills, Enriquea Iglesiasa na hitu Bailando, Dua Lipe na No Lie i J Balvina na hitu Contra La Pared. Sean Paul je nastupao pred ogromnom publikom, zapalivši pozornice i okupivši neke od najvećih dvorana u više od 120 zemalja.

Organizatori iz Lollipopa upravo su objavili mapu lokacije koja će biti sve samo ne obična koncert arena. “Posjetitelje u subotu očekuje bogat popratni sadržaj koji uključuje interaktivne zone, chill stage te raznoliku street food ponudu. Prije i nakon koncerta zabavljat će nas Lollipop showcase program, koji je do sada posjetilo više od 150 tisuća ljudi. Bit će ovo cjelodnevni festivalski doživljaj s glazbom, sadržajem i atmosferom kakvu Zagreb još nije doživio!” – izjavili su.

Pripremite se za noć prepunu hitova Seana Paula kao što su "Temperature", "Get Busy", "No Lie", "She Doesn't Mind", "Baby Boy", "Gimme the Light" i mnogih drugih. Ovaj koncert nije samo glazbeni događaj, to je doživljaj, festival ritma, i proslava ljeta kakvu metropola još nije vidjela. Tisuće obožavatelja već su osigurale svoje mjesto, a interes ne prestaje rasti posljednjih dana.