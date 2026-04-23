Ringo Starr ne staje: Predstavio novi country album koji odražava njegov život

Malo se 85-godišnjaka može pohvaliti takvom formom kakvu ima Ringo Starr. Bivši bubnjar legendarnih Beatlesa objavio je još jedan album na kojemu se, uz pomoć istaknutih gostiju, prepustio svojoj cjeloživotnoj strasti prema country glazbi.

Ringo Starr iznenadio je prošle godine svoje obožavatelje objavivši novi country album, više od 50 godina nakon izdanja "Beaucoups Of Blues". Rad na albumu "Look Up" s T Boneom Burnettom bio je toliko zabavan za bivšeg člana Beatlesa da je odlučio nastaviti tu suradnju. Nemirni 85-godišnjak vratio se u studio s ikonom countryja i stvorio svoj 22. studijski album pod nazivom "Long Long Road". Naslov albuma u sebi nosi nešto autobiografsko; u svojoj 85. godini, Ringo se osvrće na prošlost.

"Da, pa, o tome sada razgovaramo zbog pjesme 'Long Long Road'. To je kao put kojim sam prošao", kaže on, ukazujući na različite etape u svom životu. "Otišli smo iz Liverpoola u London, a zatim u New York... znate, sve su to ključne točke na vašem životnom putu. To je nevjerojatno."

No, unatoč retrospektivnoj temi, "Long Long Road" je i dalje moderan country album, zahvaljujući i istaknutim gostujućim glazbenicima koje je Burnett doveo u studio u Nashvilleu — Sheryl Crow, Annie Clark (alias St. Vincent), Molly Tuttle i Sarah Jarosz.

"Oni su istinski umjetnici, a i Ringo je istinski umjetnik, pa sam želio s njim spojiti druge takve ljude.", kazao je Burnett.

Studijski sastav isti je kao i na prethodniku "Look Up". Deset pjesama, mješavina obrada i originala, spaja opuštene country vibracije s elementima klasičnog rocka te priča priče o putovanjima i starenju.

Ringo oboje jako dobro poznaje. Jednostavna, energična pjesma poput "It's Been Too Long", s predivnim harmonijama Tuttle i Jarosz u refrenu, skrojena je baš po njegovoj mjeri. Druge pjesme, uključujući klasike poput tužne i pomalo sladunjave balade "I Don't See Me In Your Eyes Anymore", koju je, između ostalih, izvodio i Carl Perkins, bivši je Beatle s lakoćom prilagodio svojem stilu.