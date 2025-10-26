Razgovarali smo s najvjernijim obožavateljem Nede Ukraden: 'Ona se ne može zaustaviti'

Protekle večeri Arena Zagreb bila je domaćin jedinstvenog glazbenog događaja koji će zasigurno ostati u pamćenju mnogih – koncerta Nede Ukraden, jedne od najvoljenijih i najdugovječnijih zvijezda hrvatske glazbene scene.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Ovaj nastup označio je jedan od najvećih samostalnih koncerata u njezinoj karijeri, a atmosfera koja je ispunila dvoranu bila je prava kombinacija emocija, nostalgije i zajedništva. Od prvih taktova, publika je energično pratila svaki stih, pjevajući zajedno s Nedom koja je, kao i uvijek, svojim glasom i prisutnošću očarala sve prisutne.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Koncert je okupio obožavatelje svih generacija, od mlađih posjetitelja koji tek otkrivaju njezine pjesme, do onih koji su Nedu pratili od početka njezine karijere. Jedan od njih je i 24-godišnji Bugar Angel Stoilov koji Nedu Ukraden vjerno prati na gotovo svakom koncertu.

Najvjerniji obožavatelj Nede Ukraden

Evo što je o svojoj povezanosti s Nedinim koncertima, ali i jučerašnjem nastupu kazao za Net.hr.

"Baš sam oduševljen. Bilo je prekrasno. Očekivao sam da bude, ali stvarno je bilo baš prekrasno. Ona se ne može zaustaviti. Mislim da će biti vječno mlada, a ova energija koju ima, ona se ne možete izgubiti."

Na pitanje kada je počeo ići na koncerte i slušati njezine pjesme Angel je kazao sljedeće: "Čuo samo za nju kad sam bio mali, ali slušati sam ju počeo prije nekoliko godina. Pet ili šest... Uglavnom, onda sam ju počeo pratiti više."

Foto: Jelena Pavković

Ovaj mladić iz Bugarske imao je priliku upoznati Nedu Ukraden, a kako kaže, upoznali su se upravo u Sofiji u Bugarskoj na njegov rođendan kada mu je Neda na svojemu koncertu otpjevala pjesmu za rođendan. "Dok je bila na pozornici, pozvala me u backstage. Ona je vrlo dobra osoba i kada osjeti ljubav, uzvraća. Kad sam ju upoznao osjetio sam tu ljubav.", zaključio je Angel Stoilov koji više ne broji na koliko je Nedinih koncerata bio.

