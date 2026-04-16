Preminuo jedan od osnivača kultnog benda Divlje jagode

Jedan od osnivača benda Divlje jagode, Nihad Jusufhodžić, preminuo je u srijedu u Bihaću, javlja Klix.ba. Spomenuti portal piše kako je glazbenik preminuo u 73. godini i da se posljednjih nekoliko mjeseci liječio u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a građani su za njega ranije organizirali i akcije darivanja krvi.

Tužna vijest potresla je brojne kolege. Od Nihada se oprostio i pjevač Ante Janković.

"Danas me zatekla vijest koju je teško prihvatiti. Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim nisam dijelio samo pozornicu, nego i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što glazba i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene zauvijek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru, prijatelju", napisao je Janković na društvenim mrežama.

Inače, zajedno sa Seadom Lipovačom i Antom Jankovićem osnovao je rock grupu Divlje jagode, s kojom je sudjelovao u snimanju prve četiri singl ploče te debitantskog albuma iz 1978. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'