TUŽNA VIJEST /

Preminuo jedan od osnivača kultnog benda Divlje jagode

Preminuo jedan od osnivača kultnog benda Divlje jagode
Foto: Facebook

Vijest o smrti Nihada Jusufhodžića potresla je kolege

16.4.2026.
10:06
Hot.hr
Jedan od osnivača benda Divlje jagode, Nihad Jusufhodžić, preminuo je u srijedu u Bihaću, javlja Klix.ba. Spomenuti portal piše kako je glazbenik preminuo u 73. godini i da se posljednjih nekoliko mjeseci liječio u Kantonalnoj bolnici u Bihaću, a građani su za njega ranije organizirali i akcije darivanja krvi.

Tužna vijest potresla je brojne kolege. Od Nihada se oprostio i pjevač Ante Janković. 

"Danas me zatekla vijest koju je teško prihvatiti. Otišao je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, čovjek s kojim nisam dijelio samo pozornicu, nego i dio života kroz Divlje jagode. Zajedno smo svirali, smijali se i prolazili kroz sve ono što glazba i pravo prijateljstvo mogu donijeti. Te uspomene zauvijek će ostati sa mnom. Hvala ti na svemu što si bio i što si ostavio iza sebe. Počivaj u miru, prijatelju", napisao je Janković na društvenim mrežama. 

Inače, zajedno sa Seadom Lipovačom i Antom Jankovićem osnovao je rock grupu Divlje jagode, s kojom je sudjelovao u snimanju prve četiri singl ploče te debitantskog albuma iz 1978. godine.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
