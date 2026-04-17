Poznatog srpskog pjevača supruga prijavila za nasilje?

Prema pisanju portala Telegraf.rs, supruga glazbenika Marka Bulata, Marija Bulat, prijavila je jutros policiji navodno obiteljsko nasilje, zbog čega je došlo do intervencije u njihovom stanu na Novom Beogradu.

Incident se navodno dogodio u ranim jutarnjim satima nakon verbalnog sukoba između supružnika, koji je, prema tvrdnjama srpskih medija, eskalirao u fizički obračun. Marija Bulat potom je navodno pozvala policiju, navodeći da ju je suprug napao.

Za sada nema službene potvrde o okolnostima događaja, niti informacija o eventualnim mjerama koje su poduzete protiv pjevača. Iz nadležnih institucija još uvijek se nisu oglasili službenim priopćenjem.

Inače, Marija i Marko godinama unazad punili su stupce crne kronike i ovo nije prvi incident koji se dogodio.

