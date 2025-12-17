Peršurić o Thompsonovu koncertu u Poreču: 'Nema zabrana, ali župan i ja nećemo ići'

Marko Perković Thompson, trenutno jedan od najpopularnijih hrvatskih pjevača, poznatog po domoljubnim pjesmama, 10. siječnja ima zakazan koncert u sportskoj dvorani Žatika, u Poreču.

Povodom koncerta, oglasio se Grad Poreč.

Loris Peršurić, gradonačelnik Poreča, komentirao je najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona.

'Mi kao stranka davno smo definirali naše lijeve stavove, ali isto tako smo protiv bilo kakvih zabrana. Dvoranom Žatika upravlja Sportska udruga Grada Poreča, koja taj prostor iznajmljuje po komercijalnoj osnovi i za to ne treba dodatno odobrenje Grada. Koncert spomenutog pjevača već je dva puta bio održan u Poreču, jednom u Pazinu i Umagu, i nije bilo nikakvih problema. Ako na sljedećem nastupu dođe do bilo kakvog kršenja zakona, postoje državne institucije koje su zadužene da to sankcioniraju. Ja osobno, a vjerujem ni župan Miletić, nećemo ići na koncert', rekao je Peršurić, a prenosi Glas Istre.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Podsjetimo, u Poreču je nedavno pokrenuta i građanska inicijativa protiv koncerta Marka Perkovića Thompsona. Centar za građanske inicijative Poreč uputio je otvoreno pismo gradonačelniku Lorisu Peršuriću, a paralelno je pokrenuta i on-line peticija koja traži otkazivanje nastupa.

Peticiju je inicirala Sniježana Matejčić, umirovljena novinarka, koja djeluje kao privatna građanka. „Pozivamo gradonačelnika Poreča da raskine ugovor o održavanju koncerta u dvorani Žatika, ako ga je potpisao”, stoji u objavi na platformi openpetition.eu.

Dvorana Žatika u vlasništvu je Grada, a gotovo 300 građana potpisalo je peticiju u samo jednom danu. Zagovaratelji akcije ističu da ne žele promoviranje simbola koji „pljuju po žrtvama antifašističkog rata“ i koncerti koji, kako tvrde, potiču na nasilje i nošenje fantomki.

Pogledajte video: Thompsonov koncert zabranjen, menadžment najavljuje pravnu bitku