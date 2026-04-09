Ovo će Hrvate oduševiti! Svjetski glazbeni fenomen stiže na Bundek, poznati svi detalji

Hrvatska i Zagreb za nešto više od dva mjeseca ulaze u elitno društvo europskih destinacija koje će ugostiti jedan od najvećih svjetskih glazbenih fenomena Black Eyed Peas, i to po prvi put u Hrvatskoj I to na slavljeničkoj turneji kojom obilježavaju 30. godina karijere na Lollipop spektaklu.

U petak, 26. lipnja, Jezero Bundek postaje epicentar jednog od najvećih open-air događaja godine spektakla koji dolazi u sklopu velike ljetne turneje koja obuhvaća 14 koncerata u 13 država. Riječ je o ekskluzivnoj seriji nastupa diljem Europe, a Zagreb se pritom izdvaja kao jedini grad u regiji na toj karti. Turneja započinje početkom lipnja u Norveškoj, nastavlja se kroz skandinavske i druge europske zemlje, a Zagreb zauzima jedno od završnih i najiščekivanijih mjesta ove koncertne rute koja ovog ljeta povezuje publiku diljem svijeta.

Uoči početka turneje, iz Black Eyed Peas poručuju: „Gdje god nam se pridružili, donosimo sa sobom ljubav i energiju. Jedva čekamo podijeliti to s vama. Vidimo se uskoro.“

Lollipop se profilirao kao jedan od najvažnijih domaćih event brendova. Njihove događaje do sada je posjetilo više od 200 tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta, čime Lollipop potvrđuje svoj međunarodni karakter i sposobnost da Zagreb pretvori u globalnu festivalsku destinaciju. Bundek se ovom prilikom pretvara u veliku open-air pozornicu i plesni podij pod zvijezdama, mjesto gdje se brišu granice između koncerta i festivala, a publika postaje dio jedinstvenog iskustva koje okuplja različite generacije i publiku iz raznih zemalja.

Black Eyed Peas, koje čine will.i.am, Apl.de.Ap i Taboo, već tri desetljeća pomiču granice glazbe spajajući hip-hop, pop, elektroniku i globalne ritmove u jedinstven zvuk koji je obilježio generacije. Tijekom karijere prodali su više od 35 milijuna albuma i 120 milijuna singlova, osvojili šest nagrada Grammy te postali jedan od najuspješnijih izvođača moderne glazbene ere.

Njihovi koncerti poznati su po vrhunskoj produkciji, zaraznoj energiji i snažnoj povezanosti s publikom, a upravo takav spektakl očekuje i publiku u Zagrebu. Izniman interes već sada vlada za ovaj koncert, što dodatno potvrđuje kako Lollipop ponovno uspijeva okupiti sve generacije na jednom mjestu. Očekuje se dolazak publike iz cijele Hrvatske, regije, ali i šire Europe, upravo zbog ekskluzivnosti ovog datuma.

Iz Lollipopa ističu kako se na projektu radi mjesecima: „Nakon više mjeseci intenzivnih priprema, ostalo je još nešto više od dva mjeseca do samog koncerta. Trenutačno se bruse svi produkcijski detalji i posljednje finese kako bi Bundek izgledao najimpresivnije do sada u svojoj povijesti. Naš cilj je da Zagreb doživi novo koncertno iskustvo, a da svaki posjetitelj s ovog događaja ode kući s nezaboravnim emocijama i uspomenama. Želimo ponovno stvoriti jednu pravu glazbenu bajku.“

Dolazak Black Eyed Peasa u Zagreb predstavlja jedan od ključnih glazbenih događaja ljeta, večer u kojoj se globalna turneja susreće s domaćom publikom, a Zagreb postaje dio svjetske koncertne priče.