Božićne pjesme su hitovi koje realno, mnogi slušaju kroz cijelu godinu, a intenzivno već u studenom. Nakon Božića je svima već dosta uvijek istih melodija koje se ponavljaju, koliko god one bile dobre. I svake godine se pojave novi pokušaji božićnih pjesa,a, no na kraju – uvijek se sluša onih istih deset pjesama koje apsolutno svi znaju i obožavaju. Ovo su neke skrivene činjenice o božićnim pjesmama, piše Listverse.

10. Tigar Tony otpjevao je pjesmu "You're A Mean One, Mr. Grinch"

Boris Karloff je slavno ispričao klasik dr. Seussa "Kako je Grinch ukrao Božić". Ali veteran horor filmova imao je malu tajnu - nije znao pjevati. Umjesto toga, produkcijski tim pozvao je glasovnog glumca Thurla Ravenscrofta da se pobrine za glazbene brojeve. Ravenscroft vam možda nije poznato ime, ali sigurno znate njegov glas . Davao je glasove likovima u Disneyevim emisijama (uključujući Buffa iz "Country Bears Jamboreeja"), ali ga najviše pamte po svom TV radu. Glumio je “Tony The Tiger” za Kelloggove TV reklame Frosted Flakes.

9. "Jingle Bells" je bila pjesma za Dan zahvalnosti

Pjesma "Jingle Bells" je sada čvrsto povezana s Božićem, ali izvorno je pjesma bila više povezana s Danom zahvalnosti. Priča je da je James Lord Pierpont, glazbeni direktor u crkvama svog oca u Massachusettsu, napisao pjesmu za proslavu Dana zahvalnosti.

8. "Jingle Bells" je bila prva pjesma u svemiru

Dana 16. prosinca 1965. astronauti Walter “Wally” Schirra Jr. i Thomas P. Stafford kružili su oko Zemlje u Gemini 6, približavajući se Gemini 7 (koju su pilotirali Frank Borman i Jim Lovell) na povijesni svemirski sastanak. To su bile najbliže dvije umjetne letjelice koje su ikada bile u orbiti, udaljene samo metar. No, neposredno prije nego što se Gemini 6 trebao vratiti na Zemlju, par je izvijestio da je vidio NLO: “Imamo objekt, izgleda kao satelit koji ide od sjevera prema jugu, vjerojatno u polarnoj orbiti. . . Čini se da će uskoro ponovno ući. . . Samo mi možeš dopustiti da pokupim tu stvar. . . Vidim zapovjedni modul i osam manjih modula ispred. Pilot zapovjednog modula nosi crveno odijelo.” I uz to su Schirra i Stafford proizveli harmoniku i zvona skrivena na svemirskoj kapsuli i odsvirali “Jingle Bells”. Bila je to prva pjesma koja je izvedena u svemiru.

7. Židovi su pisali božićne klasike

“Rudolph The Red-Nosed Reindeer”, “Rockin’ Around The Christmas Tree” i “Holly Jolly Christmas” pjesme su koje vjerojatno dobro poznajete. Sve ih je napisao Johnny Marks, koji je bio Židov. Njegov šogor napisao je originalnu priču o Rudolfu. Nije bio oduševljen što su njegova ostavština bile blagdanske melodije. "Ovo nije baš ono po čemu sam se nadao da ću biti zapamćen", prisjetio se 1980. Ponosni Židov Irving Berlin napisao je “Bijeli Božić”. “The Christmas Song” je napisao Mel Torme koji je bio Židov. Zapravo, Torme je 1990-ih objavio cijeli album božićnih pjesama.

6. 'Magarca Dominika' je financirala mafija

Lou Monte je 1960. snimio “Dominick The Donkey”. Bio je to skroman hit, ali je u Velikoj Britaniji prošao puno bolje 51 godinu kasnije. To je velikim dijelom zahvaljujući kampanji DJ-a BBC Radio One Chrisa Moylesa, koji je pozvao svoje slušatelje da podignu pjesmu na britansku iTunes ljestvicu. Da nije bilo mafije, pjesma uopće ne bi bila snimljena. Priča kaže da je Monte, koji je bio Talijan, dobio podršku od kriminalne obitelji Gambino, jedne od najvećih mafijaških obitelji u SAD-u. Carlo Gambino bio je šef obitelji 1960-ih, a posudba kolegi Talijanu s idejom zarade nije bila neobična. Mafija se nije baš bavila glazbenim poslom, ali su bili poznati po pomaganju pjevačima, poput Franka Sinatre.

5. Pjesma "Do You Hear What I Hear" inspirirana je nuklearnim ratom

Napisana 1962. godine, pjesma "Do You Hear What I Hear" snimljena je više od 100 puta od strane različitih umjetnika i čvrsto je povezan s božićnom sezonom. Ali kada je prvi put napisana, Noel Regney i Gloria Shayne - tadašnji muž i žena - imali su nešto drugo na umu: rat. Kubanska raketna kriza bila je u punom jeku kada je par napisao pjesmu kao "molitvu za mir". Redak o zvijezdi "s repom velikim kao zmaj" nije Betlehemska zvijezda: to je projektil. Harry Simeone Chorale prvi je put objavio pjesmu u studenom 1962. i prodao preko 250.000 singlova prije Božića te godine.

4. Pjesma "O Come, O Come, Emmanuel" je stvarno jako stara

Pjesma "O Come, O Come, Emmanuel" je stekla popularnost u 18. stoljeću. Ali njezino podrijetlo ide zapravo malo dalje unatrag. Pjesma, izvorno na latinskom, nastala je oko devetog stoljeća. Čini se da se prvi stih odnosi na Psalm 137, aludirajući na ropstvo Izraela. Najbolja je pretpostavka da su gregorijanski redovnici prvi skladali pjesmu. John Mason Neale preveo je pjesmu s latinskog na engleski 1851., što joj je pomoglo da raste u popularnosti.

3. Prva božićna pjesma u kojoj se spominje Djed Božićnjak

Izvorne božićne pjesme bile su o Isusovom rođenju. Tek mnogo, mnogo kasnije, Djed Mraz je ušao u jednadžbu. Pjesmu “Up On The House Top” napisao je Benjamin Hanby 1864.godine. U pjesmi se spominje “St. Nick,” koji je naravno Djed Mraz, što ga čini prvom pjesmom koja spominje Djeda Mraza. Hanby je svoju inspiraciju crpio iz pjesme Clementa Clarkea Moorea "Posjet sv. Nikole".

2. Veterinar pjeva pjesmu 'Baku je pregazio sob'

Godine 1978. Randy Brooks je napisao pjesmu “Baku je pregazio sob” kao neku vrstu šale. Brooks je zamolio muža i ženu Elma i Patsy da izvedu pjesmu. Elmo je Elmo Shropshire, doktor veterinarske medicine. Diplomirao je na Sveučilištu Auburn i licencirani je veterinar specijaliziran za njegu konja. Originalna snimka objavljena je 1979., s ponovnim snimkama 1982. i 1984. Verzija iz 1984. je najpoznatija verzija, koja je također poznata po svom glazbenom spotu.

Svi vole božićne pjesme

Na svijetu postoje dvije vrste ljudi, oni koji vole božićne pjesme i lažljivci. Pjesma Mariah Carey “All I Want For Christmas Is You” bila je najslušanija pjesma na tržištu New Yorka u 2012. godini.