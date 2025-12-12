FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNO /

Od sada možete glasovati za Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu, evo detalja

Od sada možete glasovati za Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu, evo detalja
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Eurovizijska pozornica sve je bliže, a naš mladi Pločanin uskoro će se predstaviti publici diljem Europe

12.12.2025.
21:58
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski predstavnik Marino Vrgoč ulazi u posljednju fazu priprema za nastup na Dječjem Eurosongu 2025., koji se ove godine održava u Tbilisiju u Gruziji. Pred gledateljima je vikend u kojem ga mogu podržati svojim glasovima i pomoći mu da ostvari što bolji rezultat.

Od sada možete glasovati za Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu, evo detalja
Foto: Matija Habljak/pixsell

Glasati možete do sutra

Marino će se predstaviti pjesmom „Snovi“, koja je već osvojila brojne obožavatelje. Glazbu potpisuje Ines Prajo, a tekst Arjana Kunštek. Glasanje je otvoreno večeras od 21 sat na službenoj stranici vote.junioreurovision.tv i traje do 13. prosinca u 16:59. Nakon što svi izvođači nastupe, slijedi još jedno, kratko glasanje koje traje svega 15 minuta, a tada publika može dati i dva dodatna glasa hrvatskom predstavniku.

Polovica glasova

Publika čini polovicu ukupnog bodovanja, a drugu polovicu donosi stručni žiri, pa svaki glas može biti presudan za konačan poredak. Natjecanje će se prenositi 13. prosinca od 17 sati na javnom servisu, a Marino će na pozornicu izaći treći.

POGLEDAJTE VIDEO: Imamo pet nominacija za Zlatni studio: 'Nema života na staroj slavi, svaki dan je ispit!"

EurosongDjecaPjesmaNatjecanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETNO /
Od sada možete glasovati za Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu, evo detalja