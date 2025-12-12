Od sada možete glasovati za Marina Vrgoča na Dječjem Eurosongu, evo detalja
Eurovizijska pozornica sve je bliže, a naš mladi Pločanin uskoro će se predstaviti publici diljem Europe
Hrvatski predstavnik Marino Vrgoč ulazi u posljednju fazu priprema za nastup na Dječjem Eurosongu 2025., koji se ove godine održava u Tbilisiju u Gruziji. Pred gledateljima je vikend u kojem ga mogu podržati svojim glasovima i pomoći mu da ostvari što bolji rezultat.
Glasati možete do sutra
Marino će se predstaviti pjesmom „Snovi“, koja je već osvojila brojne obožavatelje. Glazbu potpisuje Ines Prajo, a tekst Arjana Kunštek. Glasanje je otvoreno večeras od 21 sat na službenoj stranici vote.junioreurovision.tv i traje do 13. prosinca u 16:59. Nakon što svi izvođači nastupe, slijedi još jedno, kratko glasanje koje traje svega 15 minuta, a tada publika može dati i dva dodatna glasa hrvatskom predstavniku.
Polovica glasova
Publika čini polovicu ukupnog bodovanja, a drugu polovicu donosi stručni žiri, pa svaki glas može biti presudan za konačan poredak. Natjecanje će se prenositi 13. prosinca od 17 sati na javnom servisu, a Marino će na pozornicu izaći treći.
