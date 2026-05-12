PJESMA 'BACAČ PLAMENA' /

Nastupili su najveći favoriti ovogodišnjeg Eurosonga, što kažete na njihov nastup?
Foto: Julian Sindric/imago stock&people/Profimedia

Dvojac se publici predstavio pjesmom Liekinheitin, što u prijevodu znači „Bacač plamena”

12.5.2026.
21:57
Hot.hr
Na ovogodišnjem, 70. izdanju Eurosongu apsolutni favoriti natjecanja su predstavnici Finske, zemlje koja je 2023. godine zamalo odnijela pobjedu i ostala nadomak eurovizijskog trijumfa.

Finska je ove godine u Beč poslala zanimljiv i neočekivan glazbeni spoj dvoje iskusnih izvođača – svjetski poznatu violinisticu Linda Lampenius i pop-rock pjevača Pete Parkkonen, koji je od svoje glazbene partnerice mlađi gotovo dva desetljeća.

Dvojac se publici predstavio pjesmom Liekinheitin, što u prijevodu znači „Bacač plamena”, a njihov energični nastup već je prije početka natjecanja slovio kao jedan od najiščekivanijih večeri.

Posebnu pažnju privukla je Linda Lampenius, 56-godišnja violinistica svjetskog ugleda, koja je dobila rijetku privilegiju da violinu svira uživo na eurovizijskoj pozornici – što organizatori inače ne dopuštaju zbog strogih produkcijskih pravila.

Pogledajte kako je izgledao njihov nastup

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
