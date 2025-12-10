Nakon velikog povratka na scenu, Sunčica Badrić iz Rima poslala poruku

Sunčica Badrić, glazbenica i mlađa sestra naše poznate pjevačice Nine Badrić, novom je objavom na Instagramu ponovno oduševila svoje pratitelje. Podijelivši fotografiju iz Rima, gdje živi već dva desetljeća, pokazala je da itekako uživa u novom poglavlju svog života.

Na fotografiji Sunčica pozira u elegantnom bež baloneru i modernim sunčanim naočalama, a njezin samouvjeren stav odiše istančanim stilom koji je osvojio brojne pohvale. Uz objavu je svojim pratiteljima uputila i jednostavnu, ali snažnu poruku: "Sretan ponedjeljak, lijepi ljudi! Ne zaboravite biti sretni", napisala je.

Novo poglavlje u životu Sunčice Badrić

Ova objava dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što je Sunčica hrabro zakoračila u solo glazbene vode. U listopadu 2025. objavila je svoj debitantski singl na talijanskom jeziku, "Il Fuoco Dentro" (Plamen u meni), baladu koja podsjeća na klasični zvuk Sanrema. Hashtagovi #lesun.it i #ilfuocodentro, koje je dodala uz objavu, jasno pokazuju da je ponosna na svoje nove projekte – lifestyle platformu i glazbenu karijeru, za koju je inspiraciju pronašla u svom 19-godišnjem sinu Marcu.

Pratitelji ne skrivaju oduševljenje

Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje te su je u komentarima obasuli komplimentima. "Koja ljepotica", "Prelijepa dama" i "Kad si ti sretna, onda sam i ja sretan", samo su neke od reakcija koje potvrđuju da je njezin pozitivan stav zarazan.

Čini se da Sunčica Badrić uistinu živi svoj san u Vječnom Gradu, uspješno balansirajući između glazbe, poduzetništva i majčinstva.

