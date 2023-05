NADREALNO / Mrle usred Liverpoola dizao noge i pokazivao gaće pa predstavio novi kostim za Eurosong: 'Kad netko kaže Let 3...'

Nakon ceremonije otvaranja Eurovizije u nedjelju, Damir Martinović Mrle iz Let 3-a razgovarao je Zlatom Muck uživo za Hrvatsku televiziju te atraktivno pokazao svu moć ovogodišnjeg modnog izričaja. "Ovdje je prelijepo. Cijela Europa, cijeli svijet je ovdje. Toliko je toplo. Prekrasno je. To su tako burne reakcije. Kad netko kaže Let 3 ovdje u Liverpoolu pa to cijeli svijet urla. To je divno. Uče, nisu baš naučili ŠČ! Neki uče, neki se trude, a neki će tek naučiti", rekao je Mrle. Izdanje Leta 3 za tirkizni Eurovizijski tepih bilo je vrlo upečatljivo. "To su specijalni kostimi. Samo za ovu priliku, za ovaj tirkizni carper. Kreator je naravno Juraj Zigman. Onda kad skinemo ovo, imamo jednu zastavu s kojom možemo mahati", pokazao je Mrle, čije će akrobacije zasigurno obići svijet - pogledajte u galeriji...