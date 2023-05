Večeras je prvo polufinale Eurosonga na kojem na nastupa i Let 3. Mrle je za Youtube kanal Eurosonga otkrio gdje se nalazi traktor te je poslao poruku svim obožavateljima u Hrvatskoj. Rekao je da je traktor zapeo u Metaverseu zbog Brexita.

"I onda se ti portali, ovaj, engleski, i ovi europski, teško se mogu uskladiti… Jednostavno je neka zbrka nastala. Inače je trebao biti danas s nama", objasnio je.

Hoćemo li biti u finalu?

"Mi nismo namjeravali ni doći do finala, a sad, hoćemo li doći do finala, jednostavno to nije bitno", kaže Mrle i dodaje da će pokušati opravdati povjerenje glasača: Mi ćemo dati sve od sebe da opravdamo to što su nas poslali na Euroviziju."

Mrle je za kraj poslao poruku svim obožavateljima:

"Sve vas jako ljubimo. Držite se za jaja i navijajte", poručio je.

Podsjetimo, Hrvatska je posljednji put bila u finalu Eurosonga prije šest godina. Tada nas je predstavljao Jacques s pjesmom "My Friend".