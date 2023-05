Hrvatski predstavnici na Eurosongu 2023., Let 3, izjavili su sućut obiteljima žrtava koji su nastradali u strašnim pucnjavama u Srbiji.

'Naše srce je uz vas'

"To su preteške teme. Naše srce je uz vas susjedi, izražavamo našu sućut, to je strašna tragedija", rekli su članovi Let 3, piše Mondo.

Pjesma "Mama ŠČ" izazvala je dosta komentara, a Damir Martinović Mrle, član grupe, je otkrio pozadinu priče.

"Mi smo navikli da naša akcija uvijek izazove reakciju, i ovog puta se to dogodilo. Spremni smo na te komentare, riješili smo problem s negativnim komentarima. U korijenu smo ih sasjekli. Nemamo veze ni s Putinom ni s Hitlerom, nego smo protiv vrste ljudskog bahatog ponašanja, za ljude koji misle da mogu parkirati gdje god svoj BMW koji su dobili od tate. Što se rata tiče, ni u jednom ratu nema pobjednika", rekao je Mrle za Telegraf.rs.