Mladen Grdović na Uskrs objavio fotografiju iz bolnice i zabrinuo obožavatelje: 'Toliko sam ostario'

Pjevač Mladen Grdović (67) iznenadio je pratitelje neobičnom uskrsnom objavom koja je u prvi tren izazvala zabrinutost. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz bolnice na kojoj nosi masku za kisik, što je mnoge navelo na pitanja o njegovu zdravstvenom stanju.

Ipak, ubrzo je pojasnio o čemu je riječ i smirio obožavatelje. Otkrio je da se radi o tretmanu kojim nastoji očuvati glasnice u dobroj formi uoči nastupa. Riječ je o terapiji kisikom, najčešće hiperbaričnoj oksigenaciji, koja se koristi za oporavak organizma, ali i glasnica. Ovaj tretman povećava razinu kisika u krvi, potiče regeneraciju tkiva i smanjuje upale, što je posebno važno za one koji intenzivno koriste glas, poput pjevača. Upravo zato ovakve metode često koriste profesionalni izvođači, ali i osobe koje imaju dugotrajne probleme s glasom, piše Slobodna Dalmacija.

„Sve radim da mi glasnice budu dobre. Utorak, Lisinski, 7.04. 2026. Toliko sam ostario. Sritan Uskrs“, napisao je uz objavu.

U komentarima su mu brojni fanovi uputili podršku i savjete, prisjećajući se njegovih ranijih nastupa i preporučujući načine kako da dodatno očuva glas.