FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
S MASKOM

Mladen Grdović na Uskrs objavio fotografiju iz bolnice i zabrinuo obožavatelje: 'Toliko sam ostario'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

6.4.2026.
9:31
Hot.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Pjevač Mladen Grdović (67) iznenadio je pratitelje neobičnom uskrsnom objavom koja je u prvi tren izazvala zabrinutost. Na društvenim mrežama podijelio je fotografiju iz bolnice na kojoj nosi masku za kisik, što je mnoge navelo na pitanja o njegovu zdravstvenom stanju.

Ipak, ubrzo je pojasnio o čemu je riječ i smirio obožavatelje. Otkrio je da se radi o tretmanu kojim nastoji očuvati glasnice u dobroj formi uoči nastupa. Riječ je o terapiji kisikom, najčešće hiperbaričnoj oksigenaciji, koja se koristi za oporavak organizma, ali i glasnica. Ovaj tretman povećava razinu kisika u krvi, potiče regeneraciju tkiva i smanjuje upale, što je posebno važno za one koji intenzivno koriste glas, poput pjevača. Upravo zato ovakve metode često koriste profesionalni izvođači, ali i osobe koje imaju dugotrajne probleme s glasom, piše Slobodna Dalmacija.

„Sve radim da mi glasnice budu dobre. Utorak, Lisinski, 7.04. 2026. Toliko sam ostario. Sritan Uskrs“, napisao je uz objavu.

U komentarima su mu brojni fanovi uputili podršku i savjete, prisjećajući se njegovih ranijih nastupa i preporučujući načine kako da dodatno očuva glas.

Mladen GrdovićKoncertBolest
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike