'Mili moj dječače...' Gibonni se emotivnom porukom oprostio od Matije Dedića

Glazbena scena zavijena je u crno nakon što se proširila vijest o iznenadnoj i preranoj smrti glazbenika Matije Dedića (53).

Iz diskografske kuće Croatia Record objavili su: "S velikom tugom u srcu javljamo da nas je iznenada napustio Matija Dedić, jedan od naših najpoznatijih jazz pijanista. Obitelj moli za razumijevanje u ovom, za njih, iznimno teškom trenutku.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Mnogi kolege danas se u šoku opraštaju od njega. Matija je često dijelo pozornicu sa Gibonnijem koji mu je posvetio emotivnu poruku: "Mili moj dječače, mi koji smo se zvali braćom… Hvala ti za dušu, toplu i plemenitu. Hvala ti za godine prijateljstva, iskrenog i rijetkog. Hvala ti za muziku, brate. Srest ćemo se opet, tamo negdje gdje prsti taknu tipku, između šapata i tišine… Voli te tvoj Gibo".

Pjevačica Nina Kraljić opisala je trenutak kada je čula što se dogodilo.

"Dragi Matija, čula sam da si otišao na bolje mjesto dok sam vozila iz Opatije i tih zadnjih 20 km vožnje sam proplakala. Prvo od tuge da neću s tobom više svirati, ali i od zahvalnosti da si mi rekao 'Ako hoćeš da napravimo Što te nema, dođi u Šibenik'. I ja sam došla, naravno. Kad sam te pitala kako ćemo ju odsvirati, samo si rekao 'po osjećaju i gdje nas odvede' i odvelo nas je negdje gdje se nalazi čarolija. Svatko je tokom snimanja bio u svojoj sobi, ali mi smo se osjećali i sada imam ovu dragocjenu snimku. Hvala ti. Sretno putuj dalje", napisala je.

Bubnjar Parnog valjka Dado Marinković svojom je objavom izazvao lavinu reakcija. "Ja sam totalno u šoku! Ne vjerujem! Recite mi da to nije istina", napisao je čim se vijest proširila. "Užas", komentirao je ispod objave i glazbeni kritičar Zlatko Gall.

Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Kasnije je Dado Marinković dodao još jednu objavu u kojoj je napisao sve ono lijepo što je u njegovom životu ostavio Matija. "Život! Sad te ima, sad te nema. Ostat će mi zauvijek sjećanje na tebe. Ostat će muzika! Puno si ostavio iza sebe. Drago mi je da smo skupa nešto snimili. I mi, i najdivnija diva, gospođa Gabi. Žao mi je baš. Sućut Marini i Lu", napisao je.

I basist Majki Mario Rašić komentirao je: "Užas... Sve mislim da je loša šala".

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Iz grupe Elemental zahvalili su Matiji na prilici koju su od njega dobili i izrazili sućut.

"Kad smo ga zvali da gostuje na našem drugom albumu, davne 2002. godine, odmah je pristao. Štoviše, odmah je imao viziju kako će odsvirati na beat. Dok su nas drugi čudno gledali, uz komentare 'kakvi reperi, što je to', Matija je odmah pružio ruku. I to nam je iskustvo dalo vjetar u leđa, kao klincima, jer ako se naša muzika sviđa Matiji Dediću. Hvala ti što si prema nama uvijek bio prijatelj, ispružene ruke i sa skromnim osmijehom na licu. I što si one 2002. podržao klince koji rade muziku iz srca, kao i ti.", stoji u objavi.

Hrvatski skladatelj Marko Tomasović prisjetio se zajedničkih trenutaka: "Strašno me pogodila vijest da je umro Matija Dedić. Surađivali smo na četiri moje pjesme i svaki put sam bio oduševljen njegovom genijalnošću, ali i jednostavnošću, uvijek se odazivao bez ikakvih pitanja, odbijajući ikakve honorare, došao s entuzijazmom i družio se s nama glazbenim smrtnicima pokazujući nam respekt".

Foto: Dusko Jaramaz/pixsell

Producent i autor Rejhan Okanović objavio je fotografiju Matije Dedića uz opis: "Počivaj u miru dragi Matija, bila mi je čast poznavati te". Ispod objava samo se nižu reakcije i nevjerica. Poznati estradni menadžer Zoran Škugor objavio je: "Matija, laka ti zemlja".

"Nismo si stigli sve ispričati, a kamoli odsvirati, bez obzira na snimke. Ostaje(š) nam muzika", napisala je kantautorica Lu Jakelić uz nešto stariju zajedničku fotografiju.

Foto: Dejan Rakita/pixsell

Matija Dedić rođen je 1973. godine u Zagrebu. Sin je istaknutih glazbenika - pokojnog Arsena Dedića i Gabi Novak. U Grazu je završio jazz akademiju, a tijekom karijere nastupao je s velikim glazbenim imenima. Sada vladaju šok, tuga i preklinjanje da je sve ovo samo loš san. Svatko nosi svoje uspomene s velikim Matijom, ali svi dijele jedno - njegov prerani odlazak veliki je gubitak za glazbu.