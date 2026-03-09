Matija Cvek stiže u Arenu Zagreb: Najveći koncert dosad

Matija Cvek, jedan od omiljenih izvođača mlađe glazbene generacije, sprema se za najveći trenutak svoje dosadašnje karijere – spektakularni koncert u Areni Zagreb koji će se održati 28. studenoga 2026. godine.

Posebno je simbolično što najava ovog koncerta dolazi u tjednu kada Matija slavi svoj rođendan, 9. ožujka - savršen trenutak da mediji i publika zajedno proslave glazbenika koji godinama osvajao srca slušatelja.

Nakon godina predanog rada, brojnih koncerata i niza hitova koji su obilježili domaći eter, ovaj koncert dolazi kao prirodan i zaslužen korak u karijeri umjetnika koji publiku osvaja iskrenošću i vrhunskom glazbom.

Foto: Promo

Na pozornici Arene Zagreb, Matiji će se pridružiti i njegov bend The Funkensteins, s kojim je posljednjih godina izgradio prepoznatljiv koncertni zvuk i energiju zbog koje su njihovi nastupi postali jedni od najtraženijih na domaćoj sceni.

Matija Cvek već godinama gradi zavidnu karijeru, a iza njega su pjesme koje su postale nezaobilazan dio radijskog prostora i playlista diljem regije. Hitovi poput „Trebaš li me“, „Ptice“, „Nasloni se“ , „Drama“, i mnogih drugih potvrđuju njegov izniman autorski talent. Posebnu dimenziju njegovoj karijeri donijele su i uspješne suradnje i dueti s brojnim poznatim glazbenim imenima, kroz koje je dodatno pokazao širinu svog glazbenog izričaja.

Ono što Matiju izdvaja na domaćoj sceni jest činjenica da stoji iza velikog dijela svoje glazbe – kao autor i interpret. Njegove pjesme prepoznatljive su po snažnoj emociji, toplini i iskrenosti, a upravo je ta autentičnost razlog zbog kojeg ga publika toliko voli.

Foto: Promo

Tijekom godina Cvek je izgradio snažnu vezu sa svojom publikom, a koncerti su mu poznati po posebnoj atmosferi u kojoj se svaka pjesma pjeva uglas. Tu povezanost s publikom potvrđuje i činjenica da je čak šest puta rasprodao zagrebačku Tvornica kulture. Njegova popularnost odavno je prešla granice Hrvatske, publika diljem regije s oduševljenjem prati njegov rad, a njegovi koncerti u susjednim zemljama redovito su rasprodani i dočekani s velikim interesom.

Zato koncert u Areni Zagreb nije samo još jedan nastup. To je ostvarenje jedne velike želje i poseban trenutak u karijeri umjetnika koji je godinama predano gradio svoj put. Ujedno je to i svojevrsna zahvala publici koja ga je pratila od samih početaka i kojoj, kako sam često ističe, duguje sve.

Foto: Promo

Publiku u Areni očekuje večer ispunjena velikim hitovima, vrhunskom produkcijom i energijom kakvu Matija Cvek i The Funkensteins godinama donose na pozornicu.

28. studenoga 2026. Arena Zagreb postat će mjesto susreta vrhunske glazbe, emocije i publike koja je godinama rasla zajedno s Matijom.

Karte su dostupne od danas, putem platforme Upad.hr.

POGLEDAJTE VIDEO:Budimir puca od snage: 'Ne gubimo glavu ni kod velikog zaostatka i uvijek ga možemo preokrenuti'