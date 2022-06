Prošlo je gotovo pola godine od izlaska singla "Uz nju", a ovo ljeto ćemo moći plesati uz novi singl Marka Kutlića, "Budiš me". Marko je u stvaranju ovog singla imao pomoć odlične ekipe. Glazbu je napravio sam, a tekst je napisao zajedno s dugogodišnjim prijateljem i suradnikom Aleksandrom Čubrilom Sašom. Aranžman i produkciju je radio Antonio David Perina za kojeg Marko kaže da je: "…mladi čovjek čiji pristup i rad iznimno cijenim i mislim da je velika karijera pred njim". U stvaranju i ovog singla, Marku se već tradicionalno pridružio i Dado Marinković iz Parnog Valjka, koji svojim sviranjem bubnja pjesmu uvijek obogati, a prateće vokale koji se čuju u zborskom dijelu pred sam kraj pjesme su snimile Nela Đinđić, Nika Turković i Tea Mudrovčić koja je od ovog ljeta postala i novi član glazbenikovog pratećeg benda. Pjesma je mediteranskog štiha pa ju je Marko odlučio prijaviti na Splitski festival, a više detalja doznajte u nastavku.

NET.HR: Prije nešto više od tjedan dana poklonio si nam novi singl - 'Budiš me'. Tekst za pjesmu napisao je Aleksandar Čubrilo, a možeš li nam otkriti nešto više o samoj pjesmi - kako je završila u tvojim rukama?

MARKO: Saša i ja se družimo kad god stignemo, a ako se ne možemo vidjeti, onda se barem telefonski čujemo. On mi je jedan od najbližih ljudi i čovjek koji zna o meni neke stvari za koje većina ljudi ne zna. Kad mi se nešto dobro dogodi ili ako imam neki problem njegov broj ću uvijek prvi okrenuti. Sretan sam i zahvalan što imam jednog takvog čovjeka uz sebe. Osim što mi je prijatelj, Saša je iznimno talentiran čovjek, o čemu najbolje govore tekstovi pjesma koje je napisao, pjesama koje će ostati iza njega još dugo godina kao npr. "U zagrljaju spašeni" - pjesma za sva vremena.

Puno piše i meni osobno ima neke od najljepših pjesama. Ima ih dosta koje smo napravili skupa, a većinu njih još nitko nije imao prilike čuti. Meni uvijek prvom šalje to što stavi na papir i često se odmah pronađem u tim stihovima. Tako je bilo i s ovom pjesmom, Saša mi je poslao tekst i čim sam pročitao prvih par riječi uzeo sam gitaru u ruke i napravio melodiju. Tekst je bio nešto drugačiji, ja sam nadopisao nekoliko lajni i na kraju smo kroz co-writing završili pjesmu i doveli je do ovog kako sada zvuči. Obojica smo zadovoljni kako je pjesma ispala, a vjerujem da će se svidjeti i mojoj publici.

NET.HR: Rekao si kako bi volio da se radost i toplina probude i u drugim ljudima dok slušaju tvoj novi singl. Rado bih tu dodala i 'mir'. Kakve su prve reakcije na pjesmu? Jesi li zbrojio sve dojmove?

MARKO: Zadovoljan sam s prvim reakcijama. Kao i u svemu do sad pustit ću vrijeme da odradi svoje jer ono ipak oduvijek najbolji pokaže što vrijedi, a što ne. Kad stanem na stage s pjesmom za pet godina, onda ću vidjeti što raja i ja mislimo o njoj, a do tada ću nadam se guštati u njenim brojnim izvedbama.

NET.HR: Režiju i produkciju spota, jednako kao produkciju i aranžman, potpisuje Antonio David Perina. Koju bi priču pričao spot da ne možemo čuti glazbu?

MARKO: Antonio David Perina je jedan zanimljiv mladi čovjek koji se priključio mom kreativnom timu 2021. godine i nadam se da će ostati dio istog još puno godina. Na zadnjih nekoliko pjesama Antonio je radio aranžmane i produkciju, oblačio note i verse u najljepše haljine, a za ovu je napravio i video.

Iskreno tu je i mene iznenadio, nisam vjerovao da ima tako zanimljive i originalne ideje što se tiče vizualnog dijela, iako je zadnja godina režije. Najviše sam ostao iznenađen kad sam vidio finalni proizvod, tako da bi od ove pjesme Antonio mogao snimati i sve spotove. Spot je glupo prepričavati, a na kraju krajeva svatko će film doživjeti na neki svoj način. Ovo je jedan kratki art filmić s kojim je mene kupio i ja sam ga shvatio na svoj način, a vjerujem da će ga i publika shvatiti i doživjeti na svoj.

NET.HR: Dok ste snimali spot, imali ste i bliski susret sa zmijama. Možeš li nam ispričati i još neke anegdote sa snimanja?

MARKO: U spotu su glumili mladi glumac Lav Novosel i moja seka, kako ju od milja zovem, Karla Đinđić. Karla je imala je jedan baš nezgodan susret sa zmijom, meni je skoro srce stalo u tom trenu, a ne mogu ni zamisliti kako je njoj bilo. Sva sreća sve je prošlo "ok" i nitko nije stradao. Cijelo snimanje videa je bio teški show program, trajalo je 23 sata s putem i svašta se izdogađalo, imat ću uspomenu za cijeli život.

Meni možda najzanimljiviji trenutak na snimanju je bio onaj kad sam skupa sa snimateljem Patrikom Vukovićem uletio u požar koji smo primijetili uz cestu dok smo se vozili kombijem prema lokaciji za snimanje. Bio sam u tom trenu u šorcu i potkošulji, ali kad smo primijetili da gori vatra, iako nam takvo nešto nije bilo ni u scenariju brzo smo se dogovorili da je vrijedno riskirati za dobar kadar i presvukao sam se u odijelo i trk u požar. Cijeli ostatak snimanja sam imao osjećaj kao da su me skinuli s roštilja, ali moram priznati da je vrijedilo sad dok gledam spot.

NET.HR: Koje je najzabavnije snimanje spota u tvojoj dosadašnjoj karijeri?

MARKO: Do sad sam snimio preko 20 spotova, lijepe su to uspomene i svako snimanje bilo je zanimljivo na svoj način. Najzabavnija tri snimanja su mi za pjesmu "Sreća" (to mi je ujedno i jedan od najdražih spotova koje sam snimio), za "Budiš me" i za pjesmu "Na tvojim usnama" dok sam još bio u Pravilima Igre.

NET.HR: Kao prateći vokali pojavljuju se Antonela Đinđić, Nika Turković, Tea Mudrovčić i Antonio David Perina. Što ti je najbitnije s ljudima s kojima radiš?

MARKO: Sretan sam što su cure odgovorile pozitivno na moj poziv i pristale pjevati prateće vokale na pjesmi. Mislim da su je svojim glasovima obogatile i da su joj udahnule jedan novi duh. Najbitnije mi je kad radim da sam dobar s ljudima s kojima radim ili da sam zadovoljan njihovim pristupom poslu ako se ne poznajemo. Ako nisam zadovoljan kako osoba pristupa svom zadatku i ako vidim da osoba to ne radi sa srcem i strašću uz naravno profesionalnost, to me koči i stvara mi loš osjećaj i ne želim biti u takvoj radnoj atmosferi.

NET.HR: Nedavno smo ugostili Nelu u našem podcastu i postavili joj nekoliko zanimljivih pitanja, koja ćemo postaviti i tebi - s obzirom na to da ste i privatno i poslovno partneri - kako izgleda vaša svakodnevnica? Čime se bavite kada se ne bavite glazbom? O čemu razgovarate kada ne razgovarate o glazbi?

MARKO: Moja svakodnevica je dinamična, još sam uvijek mlad čovjek pun elana, života u plućima i želje da ljudima nešto ispričam kroz te svoje pjesme i da ih skupa s njima pjevam na koncertima. Sretan sam da uz sve to imam kraj sebe mladu, pametnu i ozbiljnu ženu koja sve to skupa sa mnom nosi. Iako živimo u 21.st u kojem privatnost skoro pa i ne postoji, mislim da bi svaki čovjek trebao imati pravo na svoj komadić svemira.

NET.HR: Nela nam je otkrila da je ona ta koja bolje kuha. Evo prilike da to demantiraš?

MARKO: Kako da ju demantiram kad je to živa istina. Rijetki kuhaju kao Nela, iako nisam ni ja za baciti. Mislim da bio bi grijeh da ne znam kuhati s obzirom na to da mi je ćaća kuhar, a mati cijeli život u kuhinji. Moraš doći jedan kod nas doma da ti nešto finoga skuhamo.

NET.HR: Zajedno ste snimili i pjesmu 'U zagrljaju spašeni'. Hoće li ta pjesma nekada u budućnosti imati svojevrstan nastavak?

MARKO: Kao što sam na početku rekao, pjesma "U zagrljaju spašeni" je pjesma za sva vremena. Ako budemo još što skupa snimali, volio bi da bude u tom rangu.

NET.HR: Kako bi ti opisao svoj status na hrvatskoj glazbenoj sceni?

MARKO: Iskreno, ne razmišljam o svom statusu na glazbenoj sceni. Svjestan sam svojih kvaliteta, od malih nogu radim i nastavit ću raditi i truditi se i znam da će mi se to vratiti. Jedino kako bi htio da mi se vrati jest u ljudima koji će se pojaviti na koncertima. Zadovoljan sam putem kojim idem. Možda nije uvijek glatko, možda ima puno strmih uspona i uskih prolaza, ali zadovoljan sam i zahvalan na svemu.

NET.HR: Dobio si i nagradu za Hit festivala 2021. - CMC festivala u Vodicama za pjesmu 'Budi moja noć'. Kada sve zbrojiš i oduzmeš - koju pjesmu ti vidiš kao svoj najveći hit?

MARKO: Zahvalan sam svim radijskim urednicima koji puštaju moje pjesmu na radiju, a isto tako i publici jer oni su upravo ti koji su mi osigurali nagradu na CMC festivalu u Vodicama za Hit festivala 2021. Iskreno mislim da ja još nisam imao hit. Mislim da sam otpjevao puno lijepih pjesama, što svojih, što tuđih, ali mislim da do sada nisam imao onu pravu ozbiljnu hitčinu. Tko zna! Možda se ona baš krije u aktualnom singlu, "Budiš me".

NET.HR: Je li 'hit' uopće legitiman pojam u svijetu glazbene industrije?

MARKO: Mislim da je hit legitiman pojam i da će uvijek biti tako. Svako vrijeme nosi svoje breme, pa nam je tako danas možda malo teže odrediti što je to hit zbog raznih okolnosti - glavna od tih okolnosti je internet koji je posebno sve poremetio, manipulacija broja klikova i servisi poput YouTuba koji imaju svoje algoritme, ali opet imaš živu publiku koja je najveći pokazatelj da je pjesma hit. Kad staneš ispred ljudi i pružiš im na refrenu mikrofon, ako zagrmi to je to, imaš hit, ne treba ti nikakav drugi test.

NET.HR: Je li postojala neka pjesma za koju si mislio da će proći bolje, a nije i obrnuto - pjesma koja te iznenadila svojim uspjehom?

MARKO: Za svaku pjesmu mislim da će proći najbolje i iskreno se nadam i vjerujem da će ju ljudi prepoznat. Pjesma "Usne tvoje" me najviše iznenadila reakcijama ljudi jer nisam to u tom trenu očekivao od te pjesme.

NET.HR: Je li moguće u 2022. imati i publiku na koncertima i streamove i dobru prodaju albuma?

MARKO: Da sam se rodio 1970. možda bi mi bilo moguće, ovako mislim da sam malo zakasnio, jedno 25 godina.

NET.HR: Koliko se albumi u fizičkom obliku više uopće kupuju? Kada si ti zadnji put kupio nečiji album?

MARKO: Zadnji put sam davno kupio album i žao mi je što je to tako, ali barem mi je sva muzika koju slušam dostupna od 0 do 24 preko streaminga koji imaju sve veći broj korisnika. Ja osobno koristim Spotify, a prije sam koristio Deezer. Svi ti servisi uključujući ove koje sam spomenuo, a i Tidal, Apple Music, YouTube Music i mnoge druge su stvarno zahvalni i odličan način da se čovjek upozna s novom muzikom.

NET.HR: S novim ćeš singlom nastupiti i na nadolazećem Splitskom festivalu. Kakva je splitska publika? Je li ju 'lako' kupiti?

MARKO: Splitska je publika kažu zahtjevna, a ja kažem - srčana. Ne možeš ih prevariti, ali ne trebaš ni pokušavati. Ne postoji loša publika, nikad u publici nije problem, samo u čovjeku koji stoji na stageu.

NET.HR: Splitska vs. zagrebačka publika?

MARKO: Moja publika.

NET.HR: Pašticada ili zagrebački odrezak?

MARKO: Pašticada.

NET.HR: Postoji li nešto u Hrvatskoj što bi se trebalo hitno popraviti kada je u pitanju Zakon o autorskim pravima?

MARKO: Postoji - ljudi.

NET.HR: Planovi (i datumi) nastupa za nadolazeće ljeto.

MARKO: Planiram svašta. Ono što mi je najbliže i najbitnije je nastup 3.7. u nedjelju na Splitskom festivalu. Već mjesecima čekam taj nastup i veselim se stati pred splitsku publiku. Nastupit ću i dan ranije 2.7. na večeri posvećenoj jednoj od najvećih pjevačkih ličnosti na ovim prostorima, Terezi Kesoviji, a iza tog 8.7. imam koncert u Metkoviću, a sve ostale datume objavit ću na svojim društvenim mrežama.