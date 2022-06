U šestoj epizodi našeg novog serijala pridružila nam se mlada glazbenica, Antonela Đinđić, koja je krajem petog mjeseca izbacila dugoočekivani spot za pjesmu "Sto godina", koju autorski potpisuju Nenad Ninčević i Matija Cvek.

Spot je objavila na svoj 26. rođendan, a Antonela nam je rekla kako je odmah znala da pjesma mora biti njena, čim ju je čula još na ljeto 2020. godine.

"Čim mi je Matija pustio pjesmu, odmah sam znala da je za mene. Odmah sam ju rezervirala i zakupila. Prvotni datum izlaska je trebao biti 25. svibnja, a ja sam rekla - 'e, pa ne može. Onda neka bude na moj rođendan. Neka bude 24. svibnja'".

'Dođu ti neki trenuci u životu kada se preispituješ, ali to je normalno u dvadesetima'

Priznaje kako nije imala nekih velikih želja za rođendan te kako je bila jako zadovoljna sa svime što je u tom trenutku napravila.

"Stvarno sam jako zadovoljna općenito svojim životom i zahvalna sam na svemu što imam. Najveća mi je želja da što više radim - da pišem što više pjesama i da ne odustajem u trenucima kad mislim da stvarno više nema ništa smisla. Dođu ti neki trenuci u životu kada se preispituješ, ali to je normalno u dvadesetima", govori mlada glazbenica.

'Nemam posao od 8 do 16 sati pa sam cijeli dan svima na raspolaganju'

Nela nam je otkrila nešto i o dnevnoj rutini.

"Sat vremena nakon buđenja i pola sata prije spavanja mičem bilo kakvu vrstu ekrana ispred očiju. Ne gledam filmove i serije prije 19 sati. Prakticiram to i osjećam se puno bolje i fokusiranije. Ja ne radim posao od 8 do 16 sati i praktički sam svaki dan, cijeli dan svima na raspolaganju. Nemam radno vrijeme. I ako se ja ne mogu odvojiti od toga i uzeti neko vrijeme za sebe, meni je mozak kao u nekom oblaku i onda pucam. Također, trudim se neke osnovne stvari imati organizirane. Težim da se svakoj aktivnosti posvetim kvalitetno dva do tri sata, no moj mozak samo počne govoriti 'e, trebaš još ovo i ovo i ovo'. Nemam još uvijek striktni raspored, sve mi je još uvijek fluidno", ističe Nela.

Jako je zadovoljna i sa samim spotom i sa samim nastupom na Zagrebačkom festivalu.

"Kada god me netko pita nešto vezano uz pjesme, najbitnije je zapravo kako će publika reagirati na pjesme na koncertima. Samo to. Sve ostalo nije toliko relevantno", tvrdi.

'CD-ovi su otišli u zastaru, treba njegovati koncerte'

Zanimalo nas je je li u današnje vrijeme moguće imati sva tri "faktora uspješnosti neke pjesme ili albuma": zadovoljnu publiku na koncertima, velik broj pregleda na streaming servisima i uspješnu fizičku prodaju albuma.

"Što se CD-a tiče, nisam više sigurna. CD-ovi su nekako otišli u zastaru. Voljela bih vidjeti neke prave podatke prodaje. Pogotovo koliko se albumi prodaju u obliku CD-a. Ono što sam primijetila jest da su danas ploče ponovno postale jako, jako aktualne. Mislim da su sada najstvarnije brojke na streaming servisima. Mislim da se može sve troje ostvariti, ali po meni treba najviše njegovati koncerte".

'Matiju Cveka vidim kao budućeg Runjića'

Svoj album prvijenac u obliku vinyla objavio je i Nelin prijatelj i kolega Matija Cvek, o kojem Nela ima samo riječi hvale.

“Vidim ga kao budućeg Runjića. Mislim da ima fenomenalan osjećaj za tekst i glazbom ga još samo dodatno upotpuni. Njegov je trenutni uspjeh zaslužen i nije nastao preko noći. Nastupao je u svakom malom mjestu ne samo u Zagrebu, nego i u Hrvatskoj. On deset godina svira, kontinuirano radi i živi to sve skupa. Voli ljude, ljudi vole njega. Meni se čini da on gori za glazbu. Njemu je bilo bitno da ima prvi album, ako slučajno 'ode', da ima neki trag iza sebe. Njegove pjesme već sad mogu ući u neki hrvatski popis pjesama koje su baš vječne. Mislim da je on već sad postigao puno za neke naše poglede. Želim da bude sretan, ispunjen i da radi sve kao i sada. U njega baš jako vjerujem”, ponosno ističe Nela o svom glazbenom putu.

'Kuham bolje od Marka'

Kako smo već istaknuli, Matija Cvek i Nika Turković te Nela i Marko Kutlić su dva glazbena para koji se i privatno jako često druže. Uz čašicu dobrog razgovora svakako valja nešto dobro i pojesti pa nas je zanimalo tko iz ekipe najbolje kuha.

"Zvučat će neskromno, ali ja. Kuham bolje i od Marka, ali i on mi se približava. U zadnje vrijeme sve više kuha. Ja stvarno u tome najviše uživam".

Upravo ju je Marko Kutlić najviše poticao na kantautorski rad, međutim, tvrdi kako još uvijek nije spremna pisati pjesme i drugim izvođačima.

Nela je najavila i veliki koncert 2. srpnja u Podgorici, gdje će nastupiti s velikim imenima regionalne glazbene scene - Senidah, Sarom Jo i Angelinom.

Što bi pričao novi Nelin spot da u njemu ne čujemo glazbu? Je li uopće nužno da danas pjesma ima spot? Što ne radi kada se ne bavi glazbom i gastronomijom? Koja je posljednja knjiga koju je pročitala? Što bi puštala da je na jedan dan radijski urednik te kada planira izbaciti svoj drugi album otkrijte u nastavku šeste epizode našeg serijala.