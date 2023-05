(NE)ZGODE FINALISTA / Let 3 lutao po Liverpoolu: Naslikavali se s fanovima pa Mrle otkrio kako je Josipa Lisac pomogla Prlji s glasnicama

Riječki bend Let 3 nakon nastupa u polufinalu Eurosonga, našao se u problemima. Naime, pjevač Zoran Prodanović Prlja (58) se prehladio i ima problema s glasom. U javljanju za središnji Dnevnik Damir Martinović Mrle (61) rekao je da im je Josipa Lisac (73) poslala recept koji njoj uvijek pomaže da oporavi svoje grlo prije nastupa. "Ljudi poput nje imaju puno iskustva. To su vrhunski hrvatski pjevači među koje spada i Josipa Lisac koja ima puno iskustva upravo s takvim situacijama i nikad se ne izlaže klimama i 'suhim' prostorima, a ako joj se to slučajno dogodi, ima recept koji u rekordnom vremenu pomogne, tako da je Prlja već bolje", kazao je Mrle. Zbog Prljine grlobolje Letovci su odgodili današnji nastup u eurovizijskom selu, no zato su se prošetali po Liverpoolu i iskoristili trenutke za naslikavanje s fanovima...