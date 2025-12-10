FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI INTERES /

K-POP FOREVER! u Zagrebu ima još jedan koncert, poznat datum, karte od sutra u prodaji

K-POP FOREVER! u Zagrebu ima još jedan koncert, poznat datum, karte od sutra u prodaji
×
Foto: Promo

Zbog goleme potražnje za K-POP FOREVER! spektaklom u Areni Zagreb, pušten je dodatni termin – drugi koncert održat će se u subotu, 21. ožujka 2026., a ulaznice za novi datum kreću u prodaju sutra, 11. prosinca, od 12:00 sati

10.12.2025.
13:22
Hot.hr
Promo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što je za prvi hrvatski nastup globalnog spektakla K-POP FOREVER! prodano više od 12000 ulaznica u manje od tri tjedna, potvrđeno je ono što se već naslućivalo – jedna Arena Zagreb nije dovoljna. Zbog iznimne potražnje organizatori su objavili da će se drugi koncert održati u subotu, 21. ožujka 2026.

Podsjetimo, za prvi koncert, zakazan za 20. ožujka 2026., ulaznice su planule rekordnom brzinom – 6000 u samo nekoliko sati, a potom je prodano više od 12000 čime je dvorana gotovo rasprodana u manje od 15 dana. 

Spektakl K-POP FOREVER! donosi više od 90 minuta vrhunske produkcije, live vokala, plesača svjetske klase te impresivnih svjetlosnih i specijalnih efekata. Na pozornicu stižu izvedbe inspirirane najvećim K-pop ikonama – BTS, BLACKPINK, TWICE, MELOMANCE, kao i hitovi izvođača HUNTR/X i SAJA BOYS, čiji je soundtrack osvojio prvo mjesto Billboard 200 ljestvice. Publika će čuti i globalne hitove poput „Soda Pop“ i „Golden“.

Projekt nadahnut planetarnim uspjehom Netflixova animiranog filma K-POP Demon Hunters, dio je velike europske turneje koja ruši rekorde interesa u gradovima poput Dublina, Corka i Belfasta. Ogromna potražnja u Hrvatskoj potvrđuje: K-pop fenomen je jači nego ikad – a Zagreb ga dočekuje u dvostrukom izdanju.

Pogledajte video: Nesvakidašnji uvod u samit: Evo kako izgledaju Plenković, Erdogan i ekipa kao bebe

K Pop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI INTERES /
K-POP FOREVER! u Zagrebu ima još jedan koncert, poznat datum, karte od sutra u prodaji