Jasna Zlokić, poznata i kao J.Zlo, omiljena dalmatinska pjevačica i ponosna Velolučanka, nedavno je napravila iznimku i odlučila iskreno razgovarati s Nevenom Ciganovićem u novoj emisiji 'U povjerenju by Neven Ciganović', koja je producirana od strane Večernjeg lista.

Ova diva hrvatske glazbene scene, koja je 2020. proslavila čak 60 godina karijere, rijetko se pojavljuje u javnosti, stoga je ovo bio poseban trenutak za njezine obožavatelje.

Razgovor je započeo šaljivo i vrlo simpatično, a Jasna je bila otvorena i bez dlake na jeziku. U emisiji je govorila o svojoj karijeri, glazbenim usponima i padovima te o povratku u glazbeni studio nakon punih deset godina diskografske pauze od izdanja svog posljednjeg albuma 'Dueti'.

Naime, pjevačica je u emisiji iznijela i svoje mišljenje o popularnoj Aleksandri Prijović koja je nedavno napunila petu Arenu u gradu Zagrebu, ne skrivajući svoje čuđenje.

"Nikada dosad nisam čula za tu Aleksandru Prijović dok nije izašla vijest da je napunila pet zagrebačkih Arena. Za to joj svaka čast! To je definitivno zavidan uspjeh! Možda nisam prije čula za nju jer ne slušam takvu vrstu glazbe, ali svakako ako gledamo to kao tržište, onda je ona postigla stvarno velik uspjeh. Inače, ljudi koji napune pet Arena, za njih se zna, kroz vrijeme, rad, postojanje i poštovanje. Eto, nisam znala da netko može doći iz čistog mira i napuniti toliki broj Arena. Ona me zaintrigirala i poslušala sam nekoliko njezinih pjesama i došla sam do zaključka da to nije moj stil glazbe i jednostavno je ne osjećam. Ne zato što je smatram manje vrijednom, nego je to zvuk koji ne preferiram", iskreno je rekla ova glazbena diva.

Podsjetimo se, Potkraj 2020. se, nakon desetogodišnje stanke, Jasna vratila uspješnom pjesmom 'Potrošilo nas vrime', kojom je najavila svojevrsni zaokret u karijeri i početak suradnje s Damirom Bačićem, Vjekoslavom Dimterom i Antom Gelom. Jasnin povratak i sjajna pjesma, rezultirali su osvajanjem medijske nagrade 'Zlatni studio' za pjevačicu godine.

