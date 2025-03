Mariah Carey završila na sudu zbog optužbe za krađu hita 'All I Want for Christmas Is You'

Savezna sutkinja Mónica Ramírez Almadani odbacila je tužbu country pjevača Adama Stonea, poznatog kao Vince Vance, protiv pjevačice Mariah Carey (55). Naime, Vance je tvrdio da je Carey kopirala njegovu pjesmu ''All I Want for Christmas Is You'' iz 1988. godine, piše Bilboard.

Sud je zaključio da pjesme dijele tek uobičajene božićne klišeje i da nema dokaza o velikoj sličnosti dviju pjesama. Kako piše Billboard, muzikolog Lawrence Ferrara pronašao je najmanje 19 starijih pjesama koje su jednako slične. Sutkinja je dodatno kritizirala Vancea i njegove odvjetnike zbog nepotrebnog odugovlačenja postupka te im je naložila da nadoknade troškove sudskih troškova Mariah Carey.

Inače, Vance je prvi put podnio tužbu 2022., tvrdeći da je njegova pjesma bila popularna prije izlaska Mariahinog hita 1994. godine. Pjesma Mariah Carey ''All I Want for Christmas Is You'' danas je božićni klasik, a šest godina zaredom drži prvo mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici.

