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Novi album ruši ljestvice, a sada stiže na Krk: Jakov Jozinović najavljuje glazbeni spektakl

Novi album ruši ljestvice, a sada stiže na Krk: Jakov Jozinović najavljuje glazbeni spektakl
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Foto: Mario Poje

Jakov Jozinović nastupa 5. kolovoza u Diamondu koji i ovog ljeta potvrđuje status vodeće koncertne destinacije na Jadranu

30.7.2026.
11:57
Hot.hr
Mario Poje
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Ljetna koncertna sezona na Krku nastavlja se nastupom jednog od najzanimljivijih novih imena regionalne glazbene scene. Jakov Jozinović, izvođač čija popularnost posljednjih mjeseci nezaustavljivo raste, nastupit će 5. kolovoza u Diamond Clubu powered by Mint, gdje se ovog ljeta održavaju najiščekivaniji koncerti u regiji.

Novi album ruši ljestvice, a sada stiže na Krk: Jakov Jozinović najavljuje glazbeni spektakl
Foto: Mario Poje

Obožavatelji svih generacija

U kratkom vremenu Jakov Jozinović (20) izgradio je publiku koja ga prati diljem Hrvatske i regije. Njegovi koncerti okupljaju publiku svih generacija, a spoj autentičnog nastupa, komunikacije s publikom i moderne glazbene produkcije svrstao ga je među izvođače o kojima se posljednjih mjeseci sve više govori.

Novi album ruši ljestvice, a sada stiže na Krk: Jakov Jozinović najavljuje glazbeni spektakl
Foto: Mario Poje

Dodatni zamah njegovoj karijeri dao je album prvijenac ‘Ja za čuda letim’ koji se sa svojih deset pjesama nametnuo kao jedno od najzapaženijih regionalnih glazbenih izdanja. Pjesme s albuma nalaze se na vrhovima top ljestvica, među najslušanijima su na streaming servisima te su postale nezaobilazan dio regionalnih radio postaja.

Atmosfera za pamćenje

Koncert na Krku dolazi u trenutku kada njegova karijera bilježi snažan uzlet. Iz nastupa u nastup potvrđuje da pripada novoj generaciji izvođača koji uspješno spajaju glazbu, energičan scenski nastup i neposredan odnos s publikom. Upravo zato njegov dolazak u Diamond Club mnogi vide kao jedan od glazbenih događaja koji će obilježiti drugu polovicu ovogodišnje ljetne sezone.

Novi album ruši ljestvice, a sada stiže na Krk: Jakov Jozinović najavljuje glazbeni spektakl
Foto: Mario Poje

Publiku očekuje večer ispunjena aktualnim hitovima kao što su ‘Ja volim’, ‘Na mjestu mom’, ‘4 laste’,  i ‘Meri’. Spoj moderne produkcije, atraktivnog scenskog nastupa i bliskog odnosa s publikom razlog je zbog kojeg se njegovi koncerti redovito nalaze među najkomentiranijim glazbenim događajima na društvenim mrežama, a interes za svaki novi nastup iz tjedna u tjedan raste.

Diamond Club powered by Mint ovog je ljeta ugostio niz velikih regionalnih glazbenih zvijezda i potvrdio status najvažnijeg koncertnog odredišta na hrvatskoj obali. Nastup Jakova Jozinovića prirodan je nastavak programa koji tijekom cijele sezone okuplja publiku iz cijele regije te potvrđuje kako je Krk i ove godine nezaobilazna adresa za ljubitelje velikih ljetnih koncerata.

Jakov JozinovićKrkKoncerti
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