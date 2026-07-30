Novi album ruši ljestvice, a sada stiže na Krk: Jakov Jozinović najavljuje glazbeni spektakl

Ljetna koncertna sezona na Krku nastavlja se nastupom jednog od najzanimljivijih novih imena regionalne glazbene scene. Jakov Jozinović, izvođač čija popularnost posljednjih mjeseci nezaustavljivo raste, nastupit će 5. kolovoza u Diamond Clubu powered by Mint, gdje se ovog ljeta održavaju najiščekivaniji koncerti u regiji.

Foto: Mario Poje

Obožavatelji svih generacija

U kratkom vremenu Jakov Jozinović (20) izgradio je publiku koja ga prati diljem Hrvatske i regije. Njegovi koncerti okupljaju publiku svih generacija, a spoj autentičnog nastupa, komunikacije s publikom i moderne glazbene produkcije svrstao ga je među izvođače o kojima se posljednjih mjeseci sve više govori.

Foto: Mario Poje

Dodatni zamah njegovoj karijeri dao je album prvijenac ‘Ja za čuda letim’ koji se sa svojih deset pjesama nametnuo kao jedno od najzapaženijih regionalnih glazbenih izdanja. Pjesme s albuma nalaze se na vrhovima top ljestvica, među najslušanijima su na streaming servisima te su postale nezaobilazan dio regionalnih radio postaja.

Atmosfera za pamćenje

Koncert na Krku dolazi u trenutku kada njegova karijera bilježi snažan uzlet. Iz nastupa u nastup potvrđuje da pripada novoj generaciji izvođača koji uspješno spajaju glazbu, energičan scenski nastup i neposredan odnos s publikom. Upravo zato njegov dolazak u Diamond Club mnogi vide kao jedan od glazbenih događaja koji će obilježiti drugu polovicu ovogodišnje ljetne sezone.

Foto: Mario Poje

Publiku očekuje večer ispunjena aktualnim hitovima kao što su ‘Ja volim’, ‘Na mjestu mom’, ‘4 laste’, i ‘Meri’. Spoj moderne produkcije, atraktivnog scenskog nastupa i bliskog odnosa s publikom razlog je zbog kojeg se njegovi koncerti redovito nalaze među najkomentiranijim glazbenim događajima na društvenim mrežama, a interes za svaki novi nastup iz tjedna u tjedan raste.

Diamond Club powered by Mint ovog je ljeta ugostio niz velikih regionalnih glazbenih zvijezda i potvrdio status najvažnijeg koncertnog odredišta na hrvatskoj obali. Nastup Jakova Jozinovića prirodan je nastavak programa koji tijekom cijele sezone okuplja publiku iz cijele regije te potvrđuje kako je Krk i ove godine nezaobilazna adresa za ljubitelje velikih ljetnih koncerata.