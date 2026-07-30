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Švedska serija 'Vrijednost života' postala je globalni hit: Kritika i publika složni – ovo se ne propušta

Švedska serija 'Vrijednost života' postala je globalni hit: Kritika i publika složni – ovo se ne propušta
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Foto: voyo

Švedska dramska serija 'Vrijednost života' tiho se popela na vrh ljestvica gledanosti i postala jedna od onih o kojima se priča, osvojivši kritiku i publiku diljem svijeta

30.7.2026.
12:21
Hot.hr
voyo
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Dostupna na streaming platformi Voyo, ova potresna priča o prvoj švedskoj UN-ovoj bojni u Bosni 1993. godine visoko je ocijenjena zbog svoje sirove autentičnosti i istraživanja nezamislivih dilema s kojima su se mirovne snage suočavale.

Publika oduševljena: Visoke ocjene i pohvale

Da je serija uistinu pogodila 'u sridu', najbolje svjedoče reakcije gledatelja. Na popularnoj platformi IMDb 'Vrijednost života' drži visoku ocjenu od 8.3/10, što je jasan pokazatelj njezine kvalitete. Komentari publike ističu sirovu i autentičnu priču koja se ne fokusira na politiku, već na ljudske sudbine i moralne dileme s kojima su se suočavali mladi vojnici. Gledatelji hvale seriju kao 'napetu, emotivnu i tešku, ali obaveznu za pogledati', ističući da je 'moćan prikaz čovječnosti u njezinom najboljem i najgorem izdanju'. Mnogi su pohvalili i izvanrednu glumu te način na koji serija uspijeva biti istovremeno potresna i duboko ljudska.

Švedska serija 'Vrijednost života' postala je globalni hit: Kritika i publika složni – ovo se ne propušta
Foto: voyo

Autentičnost koja osvaja kritiku i struku

Snaga serije leži u njezinoj autentičnosti, crpljenoj iz knjige 'Pola godine, cijeli život' Magnusa Ernströma, švedskog vojnika koji je služio u Bosni i bio je konzultant na setu. Upravo zato kritičari hvale seriju jer fokus nije na mehanici ratovanja, već na psihološkim posljedicama i vezama koje nastaju u ekstremnim uvjetima. Kritike naglašavaju kako je serija 'izvanredno napisana i režirana', s radnjom koja je 'napeta i drži vas prikovanima za ekran'. Zvjezdanu postavu predvodi Edvin Ryding ('Young Royals'), koji je s ekipom prošao intenzivne pripreme kako bi vjerodostojno prikazali terete vojnika. Priznanja struke, poput selekcije na prestižnom festivalu Series Mania, samo potvrđuju njezinu iznimnu kvalitetu.

Švedska serija 'Vrijednost života' postala je globalni hit: Kritika i publika složni – ovo se ne propušta
Foto: voyo

'Vrijednost života' je više od ratne drame; to je duboko ljudska priča o hrabrosti i nemogućim izborima koja gledatelje ne ostavlja ravnodušnima. Napeta, emotivna i beskompromisna, s razlogom je postala globalni fenomen, što potvrđuju visoke ocjene i pohvale publike koja poručuje da se ovo ostvarenje ne smije propustiti. 

VoyoViaplayRatBosna
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