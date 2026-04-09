Haris Džinović u pulskoj Areni obilježava 40 godina karijere, a večer otvara mladi harmonikaš

Veliki koncert Harisa Džinovića (74), kojim obilježava impresivnih 40 godina karijere, održat će se 14.8. u pulskoj Areni, a večer će dodatno upotpuniti nastup jednog od najperspektivnijih mladih izvođača na domaćoj sceni – Ivana Licula (26) i njegovog benda.

U ulozi predizvođača, publiku će zagrijati Ivan Licul, mladi i iznimno talentirani harmonikaš koji posljednjih godina bilježi snažan uzlet na istarskoj i regionalnoj glazbenoj sceni.

Riječ je o glazbeniku koji je svojim energičnim nastupima, vrhunskom tehnikom i karizmom osvojio publiku diljem Istre i šire, a iza sebe ima stotine nastupa na koncertima, festivalima, privatnim i humanitarnim događanjima. Njegov glazbeni izričaj spaja tradicionalne motive s modernim pristupom, čime uspješno privlači sve generacije.

Ivan Licul danas se s pravom smatra jednim od najtraženijih harmonikaša u Istri, a njegova popularnost kontinuirano raste zahvaljujući autentičnosti, predanosti i snažnoj povezanosti s publikom. Nastup u pulskoj Areni predstavlja još jedan važan korak u njegovoj karijeri, ali i potvrdu kvalitete koju je publika već odavno prepoznala.

Publiku tako 14.8. očekuje večer ispunjena vrhunskom atmosferom – od energičnog zagrijavanja uz Ivana Licula i bend, do bezvremenskih hitova Harisa Džinovića koji će kulminirati velikim slavljem njegove dugogodišnje karijere.