FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IVAN LICUL

Haris Džinović u pulskoj Areni obilježava 40 godina karijere, a večer otvara mladi harmonikaš

×
Foto: Roberta Frančula

9.4.2026.
19:02
Hot.hr
Roberta Frančula
VOYO logo
VOYO logo

Veliki koncert Harisa Džinovića (74), kojim obilježava impresivnih 40 godina karijere, održat će se 14.8. u pulskoj Areni, a večer će dodatno upotpuniti nastup jednog od najperspektivnijih mladih izvođača na domaćoj sceni – Ivana Licula (26) i njegovog benda.

U ulozi predizvođača, publiku će zagrijati Ivan Licul, mladi i iznimno talentirani harmonikaš koji posljednjih godina bilježi snažan uzlet na istarskoj i regionalnoj glazbenoj sceni.

Riječ je o glazbeniku koji je svojim energičnim nastupima, vrhunskom tehnikom i karizmom osvojio publiku diljem Istre i šire, a iza sebe ima stotine nastupa na koncertima, festivalima, privatnim i humanitarnim događanjima. Njegov glazbeni izričaj spaja tradicionalne motive s modernim pristupom, čime uspješno privlači sve generacije.

Ivan Licul danas se s pravom smatra jednim od najtraženijih harmonikaša u Istri, a njegova popularnost kontinuirano raste zahvaljujući autentičnosti, predanosti i snažnoj povezanosti s publikom. Nastup u pulskoj Areni predstavlja još jedan važan korak u njegovoj karijeri, ali i potvrdu kvalitete koju je publika već odavno prepoznala.

Publiku tako 14.8. očekuje večer ispunjena vrhunskom atmosferom – od energičnog zagrijavanja uz Ivana Licula i bend, do bezvremenskih hitova Harisa Džinovića koji će kulminirati velikim slavljem njegove dugogodišnje karijere. 

 

Haris DžinovićArena PulaHarmonikas
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike