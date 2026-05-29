Godinama se priča o nepravdi prema Doris Dragović: Što se zapravo dogodilo na Eurosongu 1999.?

Pjesma "Marija Magdalena" i danas se smatra jednom od naših najpoznatijih pjesama na Eurosongu, a glazbenica Doris Dragović (65) na svom je Instagramu sada podijelila snimku prisjetivši se kultnog eurovizijskog nastupa u Međunarodnom konvencijskom centru u Jeruzalemu 1999. godine.

Koliko je pjesma i dalje omiljena, svjedoče i komentari ispod snimke u kojima su glazbeni obožavatelji složni da je pjesma "Marija Magdalena" jedna od najboljih pjesama koje smo ikada slali na to glazbeno natjecanje.

Međutim, mnogi se i dalje sjećaju nepravde koju je Doris Dragović doživjela na tom natjecanju. Iako je s tom pjesmom osvojila visoko četvrto mjesto sa 118 bodova, Tonči Huljić i Ksenija Urličić smatraju da je Hrvatska zapravo trebala pobijediti.

Kako je jednom prilikom ispričao Tonči Huljić, Doris je u Izraelu bila prava zvijezda među obožavateljima, toliko da je gotovo cijelo vrijeme boravila u sobi, dok su brojni eurovizijski zaljubljenici nosili haljine inspirirane njezinom izvedbom.

Unatoč euforiji, hrvatska delegacija tada je doživjela hladan tuš.

Dva dana prije finala Norveška je pokrenula proces diskvalifikacije zbog korištenja snimljenih back vokala, što je po pravilima Eurosonga bilo zabranjeno. Iako je Huljić onda predložio da se back vokali izvedu uživo na pozornici, prijedlog je odbijen.

Iako Hrvatska naposlijetku nije bila diskvalificirana, bili su joj oduzeti bodovi, i to na način koji zapravo nikad nije razjašnjen.