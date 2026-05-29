NOVA PJESMA /

Glazbenik Ivo Marinković ima ljetni hit: 'Volio bih surađivati s Gibonnijem i Natali Dizdar'

Foto: Privatni album

Osim rada na novim pjesmama, Ivo posljednjih mjeseci intenzivno radi i na svom vokalu

29.5.2026.
Hot.hr
Ivo Marinković, pjevač koji je nedavno splitsku adresu zamijenio zagrebačkom, glazbom se bavi još od malena te ga prati kroz cijeli život. Nakon prethodne pjesme "Sram“, sentimentalne balade o ljudskoj prirodi koju potpisuje Matija Ivanković, Ivo ovoga puta donosi potpuno drukčiju atmosferu i zvuk.

"Dah na vratu“ nosi izražen ljetni zvuk, tjera na ples i osvaja zaraznom melodijom, dok istovremeno u sebi ima elemente starinskog swinga i estetike ranih desetljeća prošlog stoljeća. Upravo taj spoj modernog i retro zvuka daje pjesmi poseban karakter, a pojedini dijelovi podsjećaju i na stil koji njeguje i Billie Eilish. Autor pjesme je poznati hitmejker Predrag Martinjak P'eggy, koji stoji iza brojnih hitova velikih estradnih imena.

"Jako sam zahvalan što sam dobio priliku raditi s tako velikim autorom. Pjesma mi se odmah učinila simpatičnom zbog teksta koji nije previše ozbiljan, već ima dozu zezancije i humora, što je inače P'eggyjev prepoznatljiv stil kada su brže pjesme u pitanju“, govori Ivo.

Dodaje kako je početni demo zvučao potpuno drukčije od finalne verzije te da su dugo eksperimentirali dok nisu pronašli pravi zvuk. "U jednom trenutku rekao sam: ‘To je to.’ Odmah sam osjetio dobar osjećaj za pjesmu. P'eggy je još kratko razmišljao trebamo li nastaviti tražiti dalje, ali vrlo brzo i njemu je upravo ova verzija ušla u uho. Nekad demo ode u potpuno drugom smjeru od finalne pjesme, ali baš tada često nastane nešto najbolje", priča glazbenik. Atmosfera u studiju bila je, kaže, potpuno opuštena.

"Više je to bilo eksperimentiranje uz čašu vina nego klasični studijski pritisak. Takav proces možda traje dulje, ali često donese najbolje rezultate.“ Pjesma govori o djevojci koja ulaskom u klub privlači sve poglede. "Mislim da svi znamo barem jednu takvu osobu. U pjesmi je ona prikazana gotovo kao nedodirljiva božica, mistificirana, naravno uz dozu humora.“ Za videospot je bio zadužen Luka Križanac, čiji je urbani i minimalistički stil savršeno odgovarao atmosferi pjesme.

"Htio sam izbjeći klasičan spot koji se temelji na raskoši i glamuru. Više me privukao art pristup i minimalizam.“ Spot je Ivi donio i novo iskustvo, ples pred kamerama i statistima. "To mi je prvi spot u kojem sam morao plesati, pa sam u početku bio pomalo ukočen. No Barbara, plesačica koja u spotu glumi fatalnu zavodnicu, svojom me spontanošću povukla da se prepustim ritmu i pustim kočnice.“

Osim rada na novim pjesmama, Ivo posljednjih mjeseci intenzivno radi i na svom vokalu. Redovito pohađa privatne sate pjevanja kod profesorice Denis Vasilj, omiljene među brojnim estradnim imenima. "Kod Denis se ne radi samo na glasu, nego i na psihi, samopouzdanju i načinu interpretacije. Primijetio sam veliki napredak i jako sam sretan zbog toga.“ Kada su u pitanju glazbeni uzori i izvođači s kojima bi možda volio surađivati posebno izdvaja Gibonnija i Natali Dizdar. "Oboje svojim unikatnim glasom i energijom dopiru do mene.

Zamišljam kako bi bilo da mi Gibonni napiše neku pjesmu u svom stilu, životnu sa upečatljivim tekstom, ili da snimim "lepršavi" duet s Natali. Mislim da bi suradnja s nekim poput Gibonni ili Natali bila stvarno posebna. Isto tako, mislim da bi bilo zanimljivo napraviti nešto potpuno neočekivano, možda čak i u suradnji s nekim poput Baby Lasagne, spoj različitih stilova često donese najbolju magiju", priznaje nam. Dodaje za kraj kako ne bismo trebali odustajati od svojih strasti te da u konačnici nije važna karijera, već svaki spontani trenutak na životnom putu te da napravimo u skladu s onim što možemo, za što smo najbolje stvoreni.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
