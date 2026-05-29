Glazbenik Ivo Marinković ima ljetni hit: 'Volio bih surađivati s Gibonnijem i Natali Dizdar'

Ivo Marinković, pjevač koji je nedavno splitsku adresu zamijenio zagrebačkom, glazbom se bavi još od malena te ga prati kroz cijeli život. Nakon prethodne pjesme "Sram“, sentimentalne balade o ljudskoj prirodi koju potpisuje Matija Ivanković, Ivo ovoga puta donosi potpuno drukčiju atmosferu i zvuk.

"Dah na vratu“ nosi izražen ljetni zvuk, tjera na ples i osvaja zaraznom melodijom, dok istovremeno u sebi ima elemente starinskog swinga i estetike ranih desetljeća prošlog stoljeća. Upravo taj spoj modernog i retro zvuka daje pjesmi poseban karakter, a pojedini dijelovi podsjećaju i na stil koji njeguje i Billie Eilish. Autor pjesme je poznati hitmejker Predrag Martinjak P'eggy, koji stoji iza brojnih hitova velikih estradnih imena.

"Jako sam zahvalan što sam dobio priliku raditi s tako velikim autorom. Pjesma mi se odmah učinila simpatičnom zbog teksta koji nije previše ozbiljan, već ima dozu zezancije i humora, što je inače P'eggyjev prepoznatljiv stil kada su brže pjesme u pitanju“, govori Ivo.

Dodaje kako je početni demo zvučao potpuno drukčije od finalne verzije te da su dugo eksperimentirali dok nisu pronašli pravi zvuk. "U jednom trenutku rekao sam: ‘To je to.’ Odmah sam osjetio dobar osjećaj za pjesmu. P'eggy je još kratko razmišljao trebamo li nastaviti tražiti dalje, ali vrlo brzo i njemu je upravo ova verzija ušla u uho. Nekad demo ode u potpuno drugom smjeru od finalne pjesme, ali baš tada često nastane nešto najbolje", priča glazbenik. Atmosfera u studiju bila je, kaže, potpuno opuštena.

"Više je to bilo eksperimentiranje uz čašu vina nego klasični studijski pritisak. Takav proces možda traje dulje, ali često donese najbolje rezultate.“ Pjesma govori o djevojci koja ulaskom u klub privlači sve poglede. "Mislim da svi znamo barem jednu takvu osobu. U pjesmi je ona prikazana gotovo kao nedodirljiva božica, mistificirana, naravno uz dozu humora.“ Za videospot je bio zadužen Luka Križanac, čiji je urbani i minimalistički stil savršeno odgovarao atmosferi pjesme.

"Htio sam izbjeći klasičan spot koji se temelji na raskoši i glamuru. Više me privukao art pristup i minimalizam.“ Spot je Ivi donio i novo iskustvo, ples pred kamerama i statistima. "To mi je prvi spot u kojem sam morao plesati, pa sam u početku bio pomalo ukočen. No Barbara, plesačica koja u spotu glumi fatalnu zavodnicu, svojom me spontanošću povukla da se prepustim ritmu i pustim kočnice.“

Osim rada na novim pjesmama, Ivo posljednjih mjeseci intenzivno radi i na svom vokalu. Redovito pohađa privatne sate pjevanja kod profesorice Denis Vasilj, omiljene među brojnim estradnim imenima. "Kod Denis se ne radi samo na glasu, nego i na psihi, samopouzdanju i načinu interpretacije. Primijetio sam veliki napredak i jako sam sretan zbog toga.“ Kada su u pitanju glazbeni uzori i izvođači s kojima bi možda volio surađivati posebno izdvaja Gibonnija i Natali Dizdar. "Oboje svojim unikatnim glasom i energijom dopiru do mene.

Zamišljam kako bi bilo da mi Gibonni napiše neku pjesmu u svom stilu, životnu sa upečatljivim tekstom, ili da snimim "lepršavi" duet s Natali. Mislim da bi suradnja s nekim poput Gibonni ili Natali bila stvarno posebna. Isto tako, mislim da bi bilo zanimljivo napraviti nešto potpuno neočekivano, možda čak i u suradnji s nekim poput Baby Lasagne, spoj različitih stilova često donese najbolju magiju", priznaje nam. Dodaje za kraj kako ne bismo trebali odustajati od svojih strasti te da u konačnici nije važna karijera, već svaki spontani trenutak na životnom putu te da napravimo u skladu s onim što možemo, za što smo najbolje stvoreni.