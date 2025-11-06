Gdje je danas Stefany iz 'Superstara'? Evo čime se sada bavi i koje su je zvijezde podržale

Što se nalazi u rajskom vrtu Mladu glazbenicu Stefany Žužić koju je javnost upoznala u RTL-ovom showu ''Superstar''? Možda ljubav, možda prevara, možda oboje. Nakon što nas je ove godine zavela hitovima “Otrov i med” i “Mrak”, Stefany u singlu “Eden” predstavljenom 3.11. ulazi u simboličnu priču o Adamu i Evi današnjeg doba, o ljubavi koja gubi nevinost i o raju koji nije onakav kakvim se čini.

Ovaj singl je istodobno i ljubavna ispovijest i metafora o iluziji savršenstva i trenutku kada shvatiš da i u raju može biti otrovnih jabuka.

Foto: Tina Kadoic/motionmedia.co

Ali singl “Eden“ je samo dio veće priče. Istoimeni EP osim već spomenutih singlova, donosi i dvije nove pjesme - “Nisi sam” i prvi službeni autorski rad mlade glazbenice pod nazivom “Zagrljeni” koji Stefany opisuje kao “pjesmu koju najviše osjećam – to je moj osobni trenutak pretočen u glazbu.''

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Stefany su došle podržati brojne osobe iz javnog života

Stefany je u Buzzin Lounge Baru, gdje je sinoć održala promociju svog EP-ja “Eden”, mogla odmah vidjeti reakcije publike - pjevali su poznate singlove, a one koje su prvi put čuli su dočekali uz veliki pljesak.

Osim obožavatelja, Stefany su došle podržati osobe iz javnog života i kolege glazbenici poput Tome, Matea Pilata, Mateja Mudrovčića, Vjeke Ključarića, Petra Brkljačića, Vanesse Kralj, Vilibalda Vuce, Uršula Tolj, što je pokazalo da Stefany ima svoje mjesto, publiku i podršku na domaćoj pop sceni.

Foto: Tina Kadoic/motionmedia.co

Foto: Tina Kadoic/motionmedia.co

Foto: Tina Kadoic/motionmedia.co

Foto: Tina Kadoic/motionmedia.co

EP uz zvuk najnovije produkcije također donosi iskrenu ispovijest mlade pjevačice: "EP Eden moje je najdraže, najiskrenije i najuzbudljivije glazbeno razdoblje. Ovo je godina u kojoj sam pokazala pravu sebe - onakvu kakva doista jesam u dubini duše. Sve pjesme su nastale u periodu od šest mjeseci i upravo zato se može čuti da su stilom vrlo slične.

Svaka pjesma na EP-u ovdje je s razlogom, svaka se referira na određeni trenutak i emociju koju sam osjećala prilikom njihovog nastajanja, a zajedno čine zaokruženu priču. Singl Eden, baš kao i cijeli EP, govori o ljubavi i izdaji, odnosno o ranjivim situacijama u kojima smo se svi barem jednom našli.” kaže Stefany.

EP je dostupan na svim streaming servisima i na YouTube kanalu Stefany.

Propuštene epizode emisije ''Superstar'' gledajte na platformi Voyo, bez reklama.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Jedini snimatelj koji je postavljao pitanja, premijere pozivao na red, a izbornicima objašnjavao taktiku