Elvis Sršen i Rambo Amadeus poručuju: 'Daj odma i sad!'

Elvis Sršen predstavlja novi singl “Odma i sad“, energičnu i duhovitu suradnju s jedinstvenim Rambom Amadeusom. Riječ je o pjesmi koja kroz humor, ironiju i zarazni refren otvara ozbiljnu temu, našu svakodnevnu sklonost odgađanju, kuknjavi i traženju prečica, dok rješenja često stoje ispred nas.

„Ima posla ko voli nešto radit“ stih je koji nosi cijelu pjesmu, ali i filozofiju iza nje. Umjesto čekanja da te “banka dariva milijunom”, poruka je jasna: pokreni se, napravi nešto, daj malo DA - nemoj stalno NE.

Ovaj singl svojevrsni je nastavak razmišljanja iz Sršenovog prethodnog izdanja Izili Miši, zadržavajući socijalnu tematiku, ali kroz duhovitu, gotovo satiričnu prizmu. Negativnost koja dominira javnim prostorom ovdje se razbija pozitivnom provokacijom i zdravim radničkim humorom.

Glazbu potpisuje Elvis Sršen, dok su tekst i aranžman nastali u suradnji s Rambom Amadeusom. Posebnu težinu pjesmi daje činjenica da na njoj svira kompletan Rambov bend: Vojno Dizdar (hammond orgulje), Saša Ranković (bubnjevi), Miroslav Tovirac (bas), Rambo Amadeus (gitara i glavni vokal) i Elvis Sršen (električni klavir i glavni vokal).

Kompletno snimanje i produkciju Sršen je realizirao u svom Purple Cloud Studiju, gdje je nastao i finalni zvuk pjesme. Vizualnu priču potpisuje Doringo, a spot donosi autentične snimke iz studija tijekom nastajanja pjesme koje je snimala glumica Nevena Vukes, uz dodatne kadrove snimane na gradilištu kuće glumca Filipa Jurčića, simboličnoj kulisi rada, stvaranja i konkretne akcije.

“Odma i sad” je za sada samostalni singl, ali će se naći i na Sršenovom drugom studijskom albumu koji izlazi do kraja godine. U vremenu u kojem je lakše reći “ne” nego “daj malo da”, Sršen i Rambo biraju pokret, humor i rad... Jer nizbrdo se samo kotrljaju lubenice.

