Edo Maajka godinu je započeo osvajanjem Rock&Off kipića za Rap&Off izvođača, a odlično prihvaćen i kritički hvaljen album "Moćno" nominiran je i za nagradu Porin, u kategoriji Najbolji album hip-hop glazbe. Edo sada predstavlja spot za jednu od bitnijih mu pjesma u dugogodišnjoj karijeri "Moj put".

Svojim jedinstvenim izričajem "Moj put" obogatili su Đorđe Miljenović i jedan od najposebnijih umjetnika ovih prostora Rade Šerbedžija. Ekranizaciju potpisuju Marko Nemec i Hrvoje Baudoin iz Dostave zvuka koji kao da su se vodili devizom "manje je više" i na najbolji mogući način tu ideju proveli u djelo.

"O nastanku pjesme mogao bih napisati kratki roman", kazao je Edo.

"Moj put" nastala je kao i ostatak albuma, u vrijeme korone na proljeće 2021., kad se Edo bavio pisanjem skica o odrastanju i izbjeglištvu u Hrvatskoj, prisjećao se mnogih životnih situacija, bio zahvalan i vježbao zahvalnost u vremenu nesigurnosti. Sve to podsjećalo ga je na još teža i nesigurnija vremena koja su sada, srećom bila daleko iza njega.

"Kad mi je Koolade poslao taj beat za noć sam napisao i pjesmu. Beat je takav da izvlači sve iz tebe. Znao sam da je to pjesma koja će zatvoriti album i da mi na njoj treba Đorđe", rekao je Edo te dodao kako je Đorđe svoj dio poslao brzo, a uz to je, promijenio cijeli aranžman i ubacio jedan glazbeni brejk koji je pjesmu odveo na sasvim novo mjesto, proširio ju i napravio puno više nego je očekivao.

Nakon preslušavanja s Kooladeom zaključak je bio taj da je ovo jedan od vrhunaca albuma, pjesma koja će ga definitivno zatvoriti, samo je nedostajalo "ono nešto" za sami kraj.

Nije mu bilo lako nazvati Šerbedžiju

"Znao sam da to treba biti neki govor, recital, spoken word, istina koja će emotivno protresti i istresti iz gaća sve nas… Rade Šerbedžija… Pronašo sam njegov broj, nije bilo lako nazvat takvog giganta, znam i koliko je zauzet. Poslao sam mu mailom pjesmu i svidjela mu se. Tražili smo odgovarajući tekst, bacali jedan drugome neke prijedloge. Nešto moje, nešto njegovo, nešto tuđe, nikako da kliknemo obojica s to je to. A onda je Rade samo javio da je poslao pjesmu Jergoviću i da je on rekao nema frke, napisat će tekst za njega, za nas. Pa jeb*** ovo će biti plafon! To mi je bila prva pomisao. Volim Jergine knjige, on je majstor, jedan od najvećih. Poslao nam je tekst kojeg smo vrlo malo prilagodili za Radu. To je bio kraj kojeg smo trebali, novi vrhunac pjesme i albuma na njegovom samom kraju", ispričao je Edo koji je nakon toga otkrio da je Šerbedžiju snimio u predvorju jednog hotela.

"Donio sam mikrofon i snimač u lobby jednog zagrebačkog hotela u kojem je Rade odsjeo, snimio ga i poslao Kooladeu. Nakon par dana poslušo sam gotovu pjesmu, konačno gotovu, izaš'o na balkon, zapalio cigaru i progut'o knedlu u grlu. Kakva pjesma… Motaj kablove. Emotivna, jako osobna pjesma, teško mi je za slušat, teško za repat. Čišćenje, to je to, zbog ovog radim ovo što radim", kazao je Edo.

"Moj put" impresivna je, iskrena pjesma koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njen tekst odražava Edinu introspektivnu i kritičku prirodu, s fokusom na njegovu životnu i umjetničku putanju. Versima prenosi razmišljanja o odlukama, izazovima i poteškoćama koje je doživio tijekom života, ali istovremeno izražava zahvalnost za svaki korak na tom putu koji ga je doveo do ovog trenutka.

Snažni beatovi, sirova iskrenost i minimalistička video produkcija koja nadograđuje njenu emotivnost čine ju nezaboravnom i upečatljivom, doista savršenom za zatvaranje albuma.