U uvali Vruja održao se drugi Festival bespravne gradnje i devastacije prirode, a osim što je okupio brojne lokalne stanovnike koji se bore protiv splitskog poduzetnika Stipe Latkovića kojeg prozivaju zbog bespravne gradnje i nepoštivanja pečata inspekcije, na festivalu su se pojavila i neka poznata lica. Među njima su bili i Severina te Edo Maajka.

"Ovo je bio poziv koji se ne odbija od malog ragnara iz Piska. Bit ću jako kratko. Iskreno vam moram reć da sam došla po besplatnu psihijatrijsku pomoć. Ono što sam ja proživjela sa državnim institucijama u zadnjih deset godina, a još se nije razriješilo, to je jedna divna hobotnica koja naravno ide od vrha i ja sam za svaku pravdu. Upoznavali su me s raznim strukturama naših državnih institucija, od policije, DORH-a, USKOK-a, socijalnih službi. Ovo nije prvi put, a nije niti zadnji na Vruji. Odvjetništvo je nešto pokrenulo, nadam se da će za deset godina donijeti nešto tako da kad meni dijete odraste, doći ćemo ovdje zajedno“, rekla je Severina, a piše Slobodna Dalmacija.

Bitno da građani dižu glas

Istaknula je da je jako bitno da građani dižu glas i da se nada da će svi koji grade bespravno biti privedeni pred lice pravde, kao i oni koji su im to naložili.

Iako nije planirala pjevati, naša popularna pjevačica na kraju je popustila te je zapjevala jedan svoj poznati hit.

Svi bi trebali podržati ovakve stvari

Edo Maajka za RTL je kazao da će on vrlo rado podržati sve što je protiv devastacije jadranske obale i sve što je protiv bespravne gradnje. "Mislim da bi trebali prestati biti inertni i mislim da bi svi trebali podržati ovakve stvari", govori Edo Maajka.

Smatra da smo za ovakvu situaciju - svi krivi. "Ta inercija, to prešućivanje… Možeš ti istuć' tri žene, pobit' petero djece, izbost' susjeda i da to nitko ne sazna. Jednostavno, ljudi se kod nas ne žale. Prešućuju stvari", objašnjava.

"To je onaj sindrom hladne supe kad ti konobar donese hladnu supu i tebi je neugodno da je vratiš, i onda grizeš se i jedeš to smeće od hladne supe..."

Ljudi su upozoravali i prijašnjih godina, no ni država nije baš poduzela neke korake da bi se prekršitelji i bespravni graditelji priveli pravdi. Doduše, kad je ovaj konkretan slučaj u pitanju čini se da je u svibnju reagiralo državno odvjetništvo.

"Veliki je to pomak, iskreno da ti kažem. Ja sam mislio da je to borba s vjetrenjačama, nisam htio Borisu (Dežuloviću op.a.) ništa govorit… Stvari se pomiču. Nova generacija ljudi koji žele korumpirat će imat malo taj neki odmak. Neće tako rado uletit' u to. Možda neće to bit strah, ali bit će zabrinutost", zaključuje Maajka.